E' un'estate decisamente infuocata per Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e donne, la quale in questi giorni è finita al centro di accese polemiche che la vedono coinvolta assieme ad ex volti della trasmissione. Nei giorni scorsi, infatti, la Mennoia è stata protagonista di un botta e risposta su Instagram con Mario Serpa che l'ha accusata di difendere a tutti i costi Claudio Sona, il primo tronista gay del programma.

Ieri pomeriggio, invece, la Mennoia si è lasciata andare ad un durissimo sfogo social, dove ha puntato il dito contro gli 'str... miracolati'.

Il duro sfogo di Raffaella Mennoia contro gli 'str... miracolati'

Nel dettaglio, abbiamo visto che la Mennoia ha augurato una buona estate a tutte le persone che la seguono, invitando loro a divertirsi e a stare in compagnia delle persone che amano. 'Vi auguro il meglio', ha scritto la Mennoia su Instagram aggiungendo poi che a settembre ci sarebbero state tante soddisfazioni per lei, ma anche per i numerosi fan che la seguono.

Successivamente, poi, l'autrice di U&D ha anche fatto sapere di aver inserito un nuovo filtro su Instagram che cancella i messaggi fake, degli haters e quelli del 'poveri str... senza vita', aggiungendo che se non risponde a certe persone è perché 'non siete degni, ma semplici miracolati'.

Insomma, un messaggio decisamente molto forte e alquanto chiaro che la bella Mennoia ha voluto lanciare a tutti i suoi haters, ma qualcuno ipotizza anche che l'autrice abbia lanciato delle frecciatine a qualche ex volto di Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e se ci saranno delle ulteriori repliche da parte della Mennoia, vi diciamo che dal prossimo settembre la stessa sarà nuovamente impegnata al fianco di Maria De Filippi.

Da settembre la Mennoia impegnata con Temptation Island Vip e U&D

Da fine agosto, infatti, cominceranno le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che vedremo in onda da metà settembre su Canale 5.

Le coppie protagoniste di questa edizione sarebbero state già scelte e, a quanto pare, dovrebbe esserci l'attrice Nathalie Caldonazzo assieme al suo compagno, ma non si esclude anche qualche coppia proveniente da Uomini e donne.

Oltre all'impegno con Temptation, la Mennoia sarà impegnata anche con la nuova edizione del trono classico, che partirà il prossimo 16 settembre. Anche in questo caso bisogna scegliere i nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella e qualche giorno fa l'autrice di U&D ha svelato che al momento ci sono circa una ventina di nomi di possibili nuovi tronisti che le frullano in testa.