Sono passate quasi tre settimane da quando Mario Serpa prima e Teresa Cilia poi hanno sparato a zero su Raffaella Mennoia e il suo lavoro nella redazione di Uomini e donne: la romana, che ha sposato il silenzio ed ha lasciato che fossero i colleghi a difenderla dagli attacchi, nelle scorse ore è tornata attiva su Instagram con un messaggio rivolto ai suoi tanti detrattori. La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere di aver ricevuto insulti molto pesanti, ma di essere pronta a ricominciare a darsi da fare: a breve, infatti, volerà in Sardegna per la seconda edizione Vip di Temptation Island.

La Mennoia riappare sui social rispondendo alle offese

Con il volto contrito e la voce un po' bassa, Raffaella Mennoia ha deciso di tornare attiva sui social network dopo quasi un mese d'assenza. La redattrice, infatti, ha preferito defilarsi dopo che Mario Serpa e Teresa Cilia hanno puntato il dito contro di lei e il lavoro che fa da anni per i principali programmi di Maria De Filippi.

Da qualche giorno si sono calmate le acque sulla polemica che hanno sollevato alcuni ex volti di Uomini e Donne (pare per una diffida che gli addetti ai lavori avrebbero fatto recapitare agli "accusatori"), perciò la romana ha deciso di farsi rivedere su Instagram in un paio di video che sono stati caricati sul suo profilo personale.

L'autrice, dunque, poche ore fa ha fatto sapere: "Dopo quello che è successo in queste settimane, mio malgrado, ho dovuto fare delle riflessioni su quello che questi social possono causare".

"Ho letto insulti molto gravi sulla mia persona, che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi", ha aggiunto la donna nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando. "Questo tipo di commenti raccontano tanto di chi li scrive e poco di chi li riceve, ma voglio dire grazie a chi ha speso parole gentili nei miei confronti in questo periodo".

La chiosa di Raffaella è stata: "La verità rende liberi", per confermare ancora una volta che lei ha la coscienza pulita e tutte le cose poco carine che sono state dette sul suo conto, sono frutto dell'immaginazione di chi le ha rese pubbliche e delle loro voglia di farsi pubblicità alle sue spalle.

Temptation Island Vip 2 al via con il dubbio Er Faina

Senza citare mai direttamente le persone che di recente l'hanno accusata di comportarsi male nella redazione di Uomini e Donne, la Mennoia ha fatto sapere di essere pronta a ricominciare dal suo amatissimo lavoro.

Nei video che ha pubblicato ieri su Instagram, infatti, Raffaella ha detto che sta per lasciare Miami per tornare in Italia: tra pochi giorni, l'autrice volerà in Sardegna per cominciare a preparare la seconda edizione Vip di Temptation Island.

Da quando è stato annunciato il cast ufficiale del reality, intanto, non si parla d'altro che della partecipazione di Damiano Er Faina: sono stati in tanti (anche molti personaggi famosi) a contestare la decisione degli autori di puntare sullo youtuber che per anni ha criticato il programma e gran parte dei protagonisti che l'hanno animato.