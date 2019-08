Rosa Perrotta, l'ex tronista di Uomini e donne, è diventata mamma da pochi giorni del piccolo Domenico, il figlio avuto dalla relazione con Pietro Tartaglione che ha conosciuto proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. La bella Rosa in questi sette giorni non ha fatto altro che condividere la sua immensa gioia dell'essere diventata mamma sulla sua pagina Instagram e ha già concesso le immagini del suo piccolo Domenico al settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini.

Una decisione che non è piaciuta tantissimo ai fan, molti dei quali si sono scagliati duramente contro l'ex volto di Uomini e donne.

Le dure critiche contro Rosa Perrotta dopo il parto

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in molti non hanno gradito la scelta di Rosa e Pietro di vendere l'esclusiva delle immagini del loro bambino al settimanale 'Chi', accusandoli di aver voluto fare 'business' anche su un evento così bello.

Una decisione che tuttavia, per i personaggi del mondo dello spettacolo, è diventata decisamente frequente nel corso degli ultimi anni, dato che sono moltissimi coloro che vendono l'esclusiva della nascita di un figlio oppure di un matrimonio al settimanali di gossip.

E invece i fan avrebbero gradito che Rosa Perrotta, essendo un personaggio molto attivo sui social, avesse deciso di pubblicare i primi scatti di Domenico proprio sulla sua pagina Instagram, invece di concedersi alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Tuttavia proprio nell'intervista che ha concesso a Chi, Rosa è stata molto chiara e ha svelato che il suo Domenico sarà ben presto un personaggio social proprio come il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, onnipresente nelle foto e nelle stories Instagram dei suoi genitori.

'Sei esagerata', le critiche contro Rosa

Ma questa non è stata l'unica polemica mossa nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne nel corso delle ultime ore.

In molti, infatti, non stanno gradendo neppure il comportamento dell'ex tronista che quasi ogni giorno dedica delle frasi e del messaggi d'amore al suo piccolo Domenico, con degli appositi post pubblicati su Instagram

C'è addirittura chi in queste ore ha postato dei messaggi sulla bacheca social di Rosa Perrotta, dove definiscono 'esagerate' le sue parole per il figlio mentre altri hanno condannato l'atteggiamento della ragazza che in questi giorni ha deciso di condividere e spiattellare su Instagram il suo sentimento e quello che prova nei confronti del bambino.

Polemiche a parte, però, Rosa e Pietro non si lasciano scalfire dai giudizi negativi delle persone che li seguono e vivono il loro momento magico con grande amore, tanto che la Perrotta ha svelato che vorrebbe già un secondo bebè.