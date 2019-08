Da quando il 25 luglio è nato Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i tantissimi followers che seguono la coppia li hanno inondati di messaggi e richieste per poter vedere il loro primogenito. Solo pochi giorni fa l'ex tronista si era lasciata andare a un lungo sfogo, tramite il suo profilo Instagram, durante il quale aveva spiegato come mai non aveva ancora mostrato il "piccolo Dodo" sui social, facendo però sapere che i neo genitori avevano il desiderio di renderlo un social-baby e che quindi stavano solo aspettando il momento giusto.

Rosa e Pietro pubblicano la prima foto social di Domenico

La Perrotta infatti, durante il messaggio nelle sue IG Stories, aveva specificato di non vedere l'ora di mostrare il suo bambino alle tantissime persone che ogni giorno dimostrano affetto sincero alla coppia e che hanno amato "Dodo" prima ancora che nascesse. Il motivo per cui a distanza di due settimane dalla nascita Rosa e Pietro non lo avevano ancora mostrato sui social era solo uno: l'ex naufraga aveva l'angoscia di cosa avrebbero potuto dire gli haters di suo figlio: "Prima di essere madre, i cosiddetti hater mi sono sempre scivolati, ho sempre affrontato con l'atteggiamento giusto, di menefreghismo fondamentalmente." La Perrotta ha proseguito: "Gli hater però utilizzerebbero il bambino per ferire me o Pietro e questa cosa mi manderebbe in bestia".

Dopo soli tre giorni da questo messaggio di sfogo Rosa e Pietro hanno deciso di fare il grande passo e hanno pubblicato la prima foto del loro bambino, tramite il profilo Instagram dell'ex tronista, accompagnando l'immagine a una didascalia molto tenera: "Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi".

Presto possibili fiori d'arancio e la voglia di un altro figlio

A pochi giorni dalla nascita di Domenico, l'ex naufraga ha ammesso di volersi sposare al più presto con Pietro.

La coppia, infatti, aveva già iniziato a organizzare il matrimonio, ma ha dovuto rimandare tutto perché Rosa ha avuto una piccola complicazione durante la gravidanza. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex tronista ha ammesso che con Pietro vorrebbero sposarsi prima del prossimo inverno, con una cerimonia da organizzare a Gaeta, la città dove hanno registrato la loro prima esterna.

Questa però non sembra essere l'unica novità che hanno in programma, perchè i due ex concorrenti di Uomini e donne vorrebbero avere al più presto un secondo figlio: se il desiderio di avere più bambini lo avevano sempre avuto, con la nascita del primogenito è aumentato ancora di più, anche grazie alla meravigliosa gravidanza che ha avuto la Perrotta: “Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”.