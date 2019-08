Rosa Perrotta è diventata mamma da una settimana e in questi giorni ha scelto di raccontare sui social la sua nuova vita con il piccolo Domenico, che le ha già stravolto tutti i piani. L'ex tronista di Uomini e donne e il suo compagno Pietro Tartaglione sono al settimo cielo e sui social spesso li vediamo in atteggiamenti teneri e affettuosi con il loro piccolo figlioletto. Tuttavia alcune scelte di Rosa, sono state duramente criticate sul mondo social, tra cui quella di vendere le foto del suo bimbo al settimanale 'Chi' oppure quella di far dormire il piccolo Domenico nel lettone matrimoniale al posto di Pietro.

Uomini e donne, Rosa Perrotta replica alle accuse che le arrivano sui social dopo la nascita del figlio

Proprio qualche ora fa, infatti, Rosa ha svelato che Dodo (soprannome che hanno dato al loro figlioletto) ha spodestato Pietro dal letto matrimoniale. La ragazza ha ammesso di aver voluto suo figlio al suo fianco e di aver chiesto al compagno di andare a dormire da un'altra parte, dato che Pietro sarebbe un tipo un po' animalesco' e quindi per evitare che possa fare del male a Domenico, hanno optato per questa scelta.

Tuttavia Rosa ha precisato che si trattava di una scelta momentanea e che al più presto avrebbero messo il bambino nella sua culla.

Tuttavia questo suo annuncio non è stato accolto positivamente dai fan su Instagram, tanto che qualche ora dopo Rosa è tornata a parlare dell'argomento e ha sbottato contro tutte quelle persone che le avevano scritto dei messaggi in direct. La ragazza ha precisato che se Domenico dorme nel lettone è perché lei vuole che sia così e non perché sia diventata schiava delle abitudini del bambino.

'Ogni madre vive la maternità come meglio crede', ha detto Rosa

E poi ancora ha ribadito che ogni mamma è libera di vivere la maternità e i primi istanti con suo figlio come meglio crede, rigettando così al mittente tutte le critiche e le accuse che le sono state fatte nel corso di questi giorni. L'ex tronista di Uomini e donne ha così chiesto alle persone che le scrivono dei messaggi su Instagram di darle dei consigli ma di utilizzare sempre tatto e delicatezza quando si rivolgono ad una mamma e che non c'è affatto bisogno di arrabbiarsi.

Insomma una presa di posizione decisamente dura quella di Rosa Perrotta, che nei giorni scorsi è stata duramente criticata anche per la sua scelta di rendere pubbliche le foto del piccolo Domenico sulle pagine del settimanale 'Chi'. La coppia nata a Uomini e donne è stata accusata di voler fare 'business' con il figlioletto e che avrebbero potuto pubblicare gli scatti direttamente sui loro profili Instagram, senza vendere l'esclusiva ad una settimanale.