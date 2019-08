Katia Fanelli e Sabrina Martinengo sono due delle ex protagoniste di Temptation Island. Nonostante il programma sia terminato da un paio di settimane, come avvenuto nel villaggio dei ragazzi, anche le ragazze sono rimaste in ottimi rapporti. In particolare nelle scorse ore, la fidanzata di Nicola Tedde ha deciso di difendere la sua amica Katia dagli attacchi del web. Sabrina dal reality di Canale 5 è uscita al fianco del suo uomo, purtroppo la stessa cosa non è avvenuta per Katia Fanelli.

Sebbene la fotonica fosse interessata a ricucire il rapporto con Vittoria Collina, quest'ultimo ha deciso di frequentare la single Vanessa Cinelli.

Nella giornata di ieri, la Martinengo ha deciso di scendere in campo per difendere la Fanelli da alcune critiche. Sabrina, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto con dedica che ritrae Katia mentre dorme: "La fotonica è questa e io l'ho amata fin dal primo momento".

In un'altra Instagram Stories, Sabrina ha ribadito come Katia fosse ben diversa da quello che cerca di apparire tanto da definirla una cucciola. Infine, la fidanzata di Nicola Tedde ha lanciato un appello a tutti coloro che non risparmiano degli attacchi alla giovane romagnola: "Per tutte quelle persone che danno solo aria alla bocca". A quanto pare sembrano pensarla in questo modo su Katia anche le altre compagne d'avventura nel villaggio delle fidanzate. Ai vari post pubblicati dalla Martinengo, hanno lasciato un commento positivo anche Jessica e Cristina.

Katia Fanelli sarebbe ancora innamorata di Vittorio Collina

Da quanto è emerso, Katia Fanelli sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato. Nello specifico la fotonica ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan. A chi le ha chiesto se vorrebbe tornare ad essere felice al fianco di un altra persona, la Fanelli ha detto: "Assolutamente si, come mi ha resa Vittorio in questi due anni e mezzo".

La risposta della romagnola non lascia spazio all'immaginazione. Nonostante la storia tra i due sia naufragata nel peggiore dei modi, Katia ancora una volta ha riservato delle belle parole nei confronti di Vittorio Collina. Tuttavia i due ex fidanzati, durante la prima registrazione di Uomini e Donne, si sono resi protagonisti di un duro scontro. In particolare la Fanelli, avrebbe accusato il suo ex fidanzato di non essere mai stato abbastanza interessato a lei.

La sua conclusione sarebbe arrivata dal fatto che Vittorio, una volta chiusa la relazione con Katia, abbia già intrapreso una frequentazione con la single Vanessa Cinelli. Quest'ultima, durante il battibecco dei due, più volte negli studi Elios è intervenuta in difesa di Collina.