Non si placa la bagarre tra ex tronisti e la redazione di Uomini e donne, tra cui anche gli opinionisti. Una bufera che sta tirando in ballo proprio tutti e non sta risparmiando nessuno. Dopo lo scontro acceso tra Teresa Cilia e Gianni Sperti, Salvatore Di Carlo (marito dell'ex tronista), ha deciso di pubblicare una Instagram Stories che sembra proprio essere rivolta al noto opinionista del dating show di Canale 5, nonostante il suo nome non sia mai stato scritto.

Di Carlo interviene contro Gianni Sperti

Salvatore Di Carlo ha rotto il silenzio e ha deciso di scagliarsi contro Gianni Sperti. "Speriamo che a forza di leccare il c... gli finisca la saliva, perché poi è convinto di muovere i fili, ma non ha ancora compreso di essere la marionetta" ha scritto il marito di Teresa Cilia. Questa Instagram Stories è stata pubblicata dopo che Gianni, aveva attaccato gli ex tronisti Teresa e Mario Serpa: "Sputare nel piatto nel quale si ha mangiato è uguale a sputarsi in faccia da soli.

Avevate la libertà di non mangiare in quel piatto, ma comprendo i vantaggi". Insomma, Di Carlo ce l'ha davvero con l'opinionista di Uomini e Donne? O quella storia su Instagram è indirizzata ad un'altro protagonista coinvolto in questa faida ormai divenuta una vera e propria telenovela sudamericana? Non ci rimane che scoprirlo prossimamente dai profili social dei diretti interessati.

Le dichiarazioni di Gianni Sperti sono giunte all'orecchio di Teresa Cilia che ha replicato con una dura frecciatina su Instagram.

"Stare lì seduto da vent'anni e non dire mai un'affermazione giusta è uguale ad essere ignoranti e senza personalità. Ah mi stavo dimenticando che tu sei un ballerino!" ha scritto piccata l'ex tronista di Uomini e Donne. Però, la risposta pungente dell'opinionista non è tardata ad arrivare: "Mai una parola giusta in vent'anni? Dunque nemmeno quando ho acclamato te. Col senno di poi che avrei dovuto stare a sentire chi invece ti aveva inquadrata e definita per come ti stai dimistrando". Insomma, le stoccate al vetriolo continuano ad essere le protagoniste di questa diatriba che sembra non finire mai.

Il pubblico di Uomini e Donne è diviso in due

Teresa Cilia ha più volte dichiarato di essere molto grata alla trasmissione, alla redazione e a Maria De Filippi. Nonostante ciò, la donna insieme al marito Salvatore Di Carlo, ha riscontrato delle problematiche con l'autrice Raffaella Mennoia. Il pubblico di Uomini e Donne è diviso in due: c'é chi sostiene l'ex tronista e chi sta dalla parte della Mennoia.

Le stoccate di Gianni Sperti fanno intendere che lui sia dalla parte della Mennoia.