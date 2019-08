Sara Affi Fella, la tronista dello scandalo a Uomini e donne, è tornata ormai alla vita di tutti i giorni. È passato un po' di tempo dalla bufera mediatica abbattutasi su di lei al termine della sua partecipazione al dating-show di Canale 5, quando si scoprì che durante il suo percorso in studio aveva continuato a portare avanti clandestinamente la relazione con il fidanzato storico Nicola Panico.

Oggi però Sara, dopo essersi pentita amaramente per quello che ha fatto, si sente pronta a tornare in televisione, e in una recente intervista concessa a Nuovo Tv, ha ammesso che le piacerebbe prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda da novembre in prime-time su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Sara Affi Fella sarebbe pronta a partecipare al reality

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che sarebbe ben lieta di poter varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, entrando così a far parte del cast di concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

"Sarebbe una rivincita personale", ha dichiarato l'influencer alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, aggiungendo che quest'esperienza sarebbe importante per lei per dimostrare a tutte le persone che l'hanno attaccata in questi mesi di essersi fatte un'idea sbagliata sul suo conto.

Insomma, per Sara sarebbe un vero e proprio motivo di riscatto, e tenendo conto che la Affi Fella continua ad essere un personaggio molto discusso e che sicuramente potrebbe creare delle dinamiche interessanti al Grande Fratello Vip, non si esclude a priori che gli autori del reality possano prendere in seria considerazione la sua candidatura.

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto e se vedremo realmente la 23enne tra i concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, c'è da sottolineare che durante l'intervista concessa a Nuovo Tv Sara è anche tornata a parlare di Maria De Filippi e di quello che è successo a Uomini e Donne.

'Vorrei chiedere scusa di persona a Maria De Filippi'

L'ex tronista dello scandalo ha ribadito di aver fatto un grosso errore, ma al tempo stesso ritiene che ormai abbia pagato abbastanza per quanto accaduto circa un anno fa, aggiungendo che ancora oggi è costretta a fare i conti con messaggi e commenti negativi che le arrivano sui social.

Tuttavia Sara avrebbe un altro desiderio, ossia quello di poter rivedere Maria De Filippi dopo il ciclone mediatico che l'ha travolta. La giovane, infatti, vorrebbe incontrare personalmente la padrona di casa di Uomini e Donne per chiederle scusa guardandola negli occhi. La conduttrice si dirà disponibile a questo chiarimento?