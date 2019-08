Sara Affi Fella ha le idee molto chiare: a poco più di un anno dal polverone mediatico che si è sollevato intorno a lei in seguito al comportamento scorretto tenuto quando era una tronista di Uomini e donne, la ragazza ha rilasciato un'intervista molto interessante al settimanale Nuovo Tv.

La giovane ha rivelato che le piacerebbe rivedere Maria De Filippi per scusarsi con lei, aggiungendo anche che il suo sogno è quello di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip per riscattarsi degli errori commessi qualche mese fa.

Sara chiede una seconda chance a Maria

È passato già un po' di tempo da quando sono emerse le bugie che Sara Affi Fella ha raccontato quando era una tronista di Uomini e Donne: l'ex Nicola Panico, infatti, lo scorso anno rivelò che la ragazza aveva una storia con lui mentre cercava l'anima gemella in televisione.

Oggi la 23enne è felice accanto al calciatore Francesco Fedato ed è anche tornata a ricoprire il ruolo di influencer su Instagram dopo quasi un anno di assenza forzata in seguito alle numerose critiche che le erano state mosse, e anche al brusco calo di follower che aveva subito dopo le polemiche legate alla sua partecipazione al dating-show di Canale 5.

Intervistata dalla rivista di Gossip diretta da Riccardo Signoretti, in merito ai suoi rapporti con la redazione di Uomini e Donne, la ragazza ha fatto sapere che non ha più contatti con nessuno degli autori, aggiungendo però che le piacerebbe rivederli per scusarsi con loro. Su tutti, Sara vorrebbe chiarirsi con Maria De Filippi: "Non ho avuto ancora l'occasione di incontrarla, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Chissà se la conduttrice acconsentirà alla richiesta della Affi Fella, una persona nella quale aveva sempre creduto prima che si scoprissero i suoi sotterfugi durante l'esperienza a U&D.

La Affi Fella vorrebbe entrare nella casa del GF Vip

Oltre a chiedere scusa a Maria e a tutta la redazione di Uomini e Donne, Sara vorrebbe riscattarsi partecipando ad un'altra popolare trasmissione di Canale 5, il Grande Fratello Vip.

L'ex tronista, infatti ha spiegato: "Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatte un'idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona diversa".

La 23enne, dunque, vorrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà soprattutto per mostrare al pubblico che tanto l'ha criticata che non è la ragazza scorretta e bugiarda venuta fuori al termine del suo percorso a U&D.

Intanto, a proposito del GF Vip che da novembre tornerà sul piccolo schermo sotto la conduzione di Alfonso Signorini, pare che un altro ex protagonista del programma pomeridiano di Mediaset possa diventarne concorrente: si tratta del "Cobra" Lorenzo Riccardi.