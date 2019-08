Sara Miquel è un'attrice spagnola diventata famosa soprattutto per aver interpretato Donna Cayetana Sotelo-Ruz, la dark lady della soap Una vita. La serie televisiva iberica ormai da diversi anni sta ottenendo un grande successo nel nostro Paese, e per questo motivo l'artista di Figueres è molto apprezzata sia dai suoi connazionali che dal pubblico italiano.

La futura mamma si è sposata circa due anni fa con uno dei componenti dello staff tecnico di Una Vita, e in queste ore ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa.

I telespettatori sono rimasti entusiasti nell'apprendere questa bella notizia, e prontamente si sono congratulati con la loro beniamina scrivendo diversi commenti al post di Instagram condiviso dall'attrice per comunicare della sua gravidanza.

Sara Miquel in dolce attesa: il bimbo si chiamerà Alex

L'artista 35enne ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae insieme al marito e con il pancione bene in vista.

L'ex protagonista di Acacias 38 in questi mesi è stata molto abile nel tenere nascosta la sua gravidanza, fino a quando non ha deciso di annunciarla in prima persona, dicendosi felice di poter finalmente formare una famiglia insieme al suo amato coniuge.

La storica interprete della Sotelo-Ruz ha scritto: "Vi presentiamo Alex! Non possiamo essere più felici. È da molti mesi che ci riserviamo questa notizia, finora abbiamo voluto viverla nella privacy".

La 35enne ha voluto anche dedicare un dolce pensiero al marito, affermando: "Avere una parte di te che cresce in me è la cosa più incredibile che abbia mai provato, ti amo futuro papà".

Il post è stato raggiunto da diversi auguri e congratulazioni da parte dei fan di tutto il mondo. Inoltre sono intervenuti anche alcuni ex colleghi della Miquel, tra i quali Alejandra Meco e Miguel Diosdado, ovvero Celia e Victor di Una Vita, i quali hanno rivolto alla futura mamma le loro più sentite felicitazioni.

Una Vita: il pubblico spera ancora nel ritorno di Cayetana

Come ha lasciato chiaramente intendere nel suo post, Sara Miquel ha preferito vivere la prima fase della sua dolce attesa nel più assoluto riserbo, lontana dai riflettori e circondata dall'amore del marito. Arrivata a questo punto, però, non poteva più nascondere il suo stato interessante, e di conseguenza ha deciso di comunicarlo ufficialmente tramite Instagram.

Nel frattempo, i telespettatori di Una Vita continuano a sperare in un ritorno di Cayetana Sotelo-Ruz nella soap. Infatti, dopo l'incendio nella sua casa, il corpo della dark lady non è mai stato ritrovato. Per il momento sicuramente l'attrice si dedicherà alla gravidanza e alla prossima maternità, e solo successivamente magari si potrà sapere qualcosa in più circa un suo eventuale rientro nella popolare serie iberica.