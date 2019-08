Le Anticipazioni che riguardano le puntate della soap Una vita che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 26 al 30 agosto 2019 ci rivelano che ci saranno tantissimi colpi di scena. Come sempre la puntata andrà in onda alle ore 14:10 sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le prime indiscrezioni riguardano il padre di Ursula, Ivan Koval che cercherà di distruggere la figlia definitivamente.

Spoiler Una Vita dal 26 al 30 agosto: Ivan Koval contro Ursula

Nelle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 vedremo Arturo in seria difficoltà in quanto si accorge di non saper mantenere il segreto di essere diventato cieco e lo confesserà.

Nei confronti di quest'ultimo tutto il paese sarà alquanto solidale recandosi presso la sua abitazione e tentando di supportarlo e confortarlo. Nello stesso tempo le anticipazioni ci rivelano che Ursula farà rientro nel quartiere in quanto si accorge di non avere più scampo, visto l'attacco di Koval. La donna anche se sa di essere stata scoperta dalla coppia “Diego e Blanca” non demorde e cercherà comunque di attaccare i due fidanzati.

Al rientro della donna in paese ci sarà Samuel ad aspettarla. Ovviamente quest'ultimo avrà in mente un piano davvero malefico per uccidere Moises. Ursula ignara del fatto che il padre è in accordo con il gioielliere cercherà di mettere in atto i suoi piani, ma per sua sfortuna il padre cercherà di rinchiuderla in una clinica per la cura mentale.

Anticipazioni Una Vita: Ursula arrestata e portata in un sanatorio mentale

Le ultimissime anticipazioni di Una vita della prossima settimana ci rivelano che Ivan Koval litigherà con la propria figlia Ursula accusandola di averlo infamato facendo nascere le due sue figlie che sono frutto di un amore mai approvato.

Proprio dopo il litigio tra Ursula e suo padre entreranno le guardie che porteranno via la dark lady sotto gli sguardi incuriositi degli abitanti del piccolo paesino. Nel frattempo tornando alla questione Arturo vedremo la sua amata Silvia cercare un rimedio per aiutarlo facendolo parlare con un oculista che gli proporrà un intervento del tutto nuovo che potrebbe fargli tornare la vista. Arturo rifiuterà l'intervento lasciando la sua amata davvero affranta.

Durante le puntate vedremo anche la scarcerazione di Flora che uscirà dal carcere grazie all'aiuto di Pena. Non appena fuori cercherà nuovamente di riavviare la sua amata pasticceria. Le indiscrezioni di Una Vita dal 26 al 30 agosto ci rivelano che mentre Ursula viene diretta al sanatorio, viene fermata da Blanca che gli confesserà di aver scoperto tutti i suoi piani diabolici. Ovviamente quello che Blanca non sa è che Samuel ha solo finto di essere dalla loro parte.