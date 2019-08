Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono finiti al centro del Gossip. La coppia da tempo ha smesso di pubblicare degli scatti, allarmando i proprio fan. I due giovani si sono conosciuti durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Da quel momento la relazione è proseguita a gonfie vele, fino ad oggi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, ma del suo fidanzato non c’è neanche l’ombra.

Soleil, giorno dopo giorno, pubblica numerose foto della sua vacanza, ma alle varie domande su che fine abbia fatto Jere, nessuna risposta. Al contrario, il più piccolo di casa Rodriguez sembra essere sparito dai social. Da tempo il giovane non aggiorna il suo profilo.

Che i due si siano divisi volontariamente per trascorrere alcuni scorci di vacanza con gli amici? Questo non è del tutto escluso, anche perché l’argentino e Soleil hanno sempre mostrato di non avere un rapporto morboso.

Inoltre, fino a poco tempo fa i due piccioncini erano felici e spensierati in compagnia di Santiago e Stefano De Martino. Tuttavia, ad allarmare i fan su una presunta crisi tra i due, ci sono anche alcuni movimenti sospetti da parte della famiglia Rodriguez.

Alcuni fan molto attenti avrebbero notato che Cecilia o Belen, o altri membri della famiglia argentina, da tempo non pubblicano nessun commento agli scatti postati da Soleil.

Ricordiamo che, anche nel mezzo dell’estate, era stata ipotizzata una crisi fra Soleil e Jeremias. L’indizio in quel caso era arrivato dal mancato follow da parte dei due. Pochi giorni dopo i pettegolezzi, però, i ragazzi avevano stupito tutti. Addirittura, Soleil Sorge aveva annunciato la convivenza con il suo fidanzato. A questo punto bisognerà attendere le versioni dei diretti interessati per capire cosa sia accaduto tra i due.

Soleil nel mirino del web: ‘Prezzo da pagare’

Soleil Sorge ha avuto un piccolo diverbio con un fan sui social. Visti i numerosi commenti su una presunta rottura con Jeremias Rodriguez, la giovane aveva invitato i suoi fan ad occuparsi di cose più importanti piuttosto che pensare alla sua storia. Nonostante la Sorge pochi minuti dopo avesse cancellato quelle parole, i follower non hanno apprezzato tale esternazione.

In particolare un fan ha commentato in modo caustico il comportamento dell’ex naufraga: “Cara Soleil è il piccolo prezzo da pagare, quando si vive postando la propria vita”. Il follower avrebbe criticato la scelta di Soleil, ovvero quella di raccontare la sua storia d’amore come una fiaba, ma di evitare tutte le domande scomode. Infine, il fan ha invitato Soleil a pensare a ciò che sta accadendo in Amazzonia in questi giorni, sempre se non è troppo occupata ad ostentare la sua bella vita in Sardegna.