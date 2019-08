Da qualche settimana, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono stati al centro del Gossip di Uomini e donne a causa di una presunta crisi, peraltro mai confermata dai diretti interessati. I due, che in passato pubblicavano spesso foto insieme su Instagram, hanno smesso di dare notizie di loro come coppia: lui si trovava in Spagna, mentre lei proseguiva la sua estate in Sardegna, in compagnia di famiglia e amiche.

L'assenza di commenti dell'uno nel profilo dell'altra, sembrava togliere anche gli ultimi sospetti su un rapporto non più idilliaco, a differenza di quanto visto nei mesi successivi alla scelta avvenuta nel Trono Classico. Ma, a mettere a tacere le voci di crisi, è stata la stessa Pattarini che ha annunciato di essere in partenza per un viaggio in Messico insieme al suo fidanzato.

Sonia Pattarino conferma i problemi dovuti alla distanza

Non è un periodo facile quello che hanno attraversato Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, che hanno dovuto fare i conti con la distanza.

La conferma è arrivata in una Instagram Story nella quale l'ex corteggiatrice ha precisato di essere ancora la fidanzata dello spagnolo: "Vi dico tranquillamente che tra me e Ivan non è mai finita. Come tutte le coppie normali, ci sono dei momenti no, ci sono delle incomprensioni, solo che tra noi ha influito la distanza e per motivi lavorativi non ci siamo potuti vedere". La Pattarino ha ulteriormente precisato di non voler fare mistero sul suo rapporto con Ivan e di essere pronta a raccontare la verità, qualora il loro amore dovesse finire. In risposta alle sue parole, è arrivata anche la replica di Ivan il quale ha annunciato l'imminente partenza per un viaggio in Messico.

Ivan e Sonia trascorreranno le vacanze in Messico

Poche ore dopo la confessione di Sonia Pattarino, anche l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato che la relazione prosegue, tanto che entrambi partiranno presto per il Messico. Alle sue parole ha subito fatto eco una nuova Instagram Story dell'ex corteggiatrice, che ha precisato di essere in partenza per Madrid per raggiungere Ivan Gonzalez, prima di prendere un ulteriore volo per l'America Centrale.

Al momento, dunque, restano unite tutte le coppie che sono nate al termine della prima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne: oltre a Sonia e Ivan, tutto procede per il meglio anche per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Irene Capuano e Luigi Mastroianni. Ben diverso, invece, è stato l'andamento delle scelte fatte nella fase finale della stagione: Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati subito, proprio come Angela Nasti e Alessio Campoli.

Restano insieme i soli Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.