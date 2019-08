Comincia la prima settimana della pausa estiva della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', dopo che sono stati mandati in onda i doppi episodi: la serie televisiva ritornerà dopo Ferragosto. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 agosto rivelano che Ferit e Nazli potranno trovare la stabilità dopo essere diventati marito e moglie: la speranza è quella di poter trarre dei vantaggi per ottenere l'affidamento di Bulut (Alihan Turkdemir).

Hakan e Demet saranno infastiditi dal matrimonio tra l'Aslan e la Piran, ma non avranno intenzione di arrendersi, mettendo in atto una nuova strategia. I coniugi Onder cominceranno a dubitare dell'onestà della nuova coppia: crederanno che si tratti di un matrimonio combinato. Aumenteranno le pressioni quando Deniz non si mostrerà convinto della faccenda e si troverà ad essere d'accordo con le idee di Hakan e Demet.

Asuman scopre la verità su Baruk

Arriverà il giorno della presentazione di una mostra d'arte nella città di Istanbul: la vicenda diventerà ancora più ingarbugliata per via della decisione di Nazli di non partecipare a questa manifestazione. Questo strano movimento della Piran risulterà una prova evidente del segreto nascosto dalla cuoca. Baruk manterrà l'impiego presso il ristorante di Nazli con l'unica intenzione di svolgere il ruolo di spia per conto di Demet.

Il ragazzo non riuscirà a tenere nascosto il piano della moglie di Hakan, in quanto verrà scoperto da Asuman: la sorella di Nazli si renderà conto del suo atteggiamento sospetto. La fotografa otterrà la conferma dei suoi sospetti dopo aver visto Baruk parlare con la signora Onder: capirà che si tratta di un informatore.

Il destino del piccolo Bulut deciso da Deniz

Ferit verrà informato della questione e comincerà a mettersi sulle tracce del ragazzo: lo rincorrerà ma il giovane si dimostrerà più veloce ed eviterà lo scontro con l'Aslan.

Deniz sarà stanco della sua gelosia nei confronti di Ferit e, salito in sella alla sua moto, inizierà a correre a folle velocità finendo col perdere il controllo del mezzo. Per fortuna, nonostante l'incidente, non accadrà nulla di particolarmente grave al fratello di Demet. Avrà inizio l'udienza in tribunale e i coniugi Aslan vivranno attimi di tensione dopo essersi resi conto che la questione si sta complicando.

Deniz finirà col dare un sostegno importante ai due innamorati in quanto la sua testimonianza sancirà la svolta per il destino di Bulut. Deniz prenderà una decisione che terrà conto soprattutto dei sentimenti del bambino spiegando al giudice che il bambino debba stare in compagnia di Nazli. Il verdetto finale del giudice sarà a favore dei coniugi Aslan che potranno, quindi, prendersi cura del figlio di Demir e Zeynep.