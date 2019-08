Nelle recenti puntate della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', Ferit e Nazli penseranno di tenere sotto controllo la situazione dopo essere divenuti marito e moglie, credendo di aver ritrovato la serenità con la possibilità di prendersi cura del piccolo Bulut dopo il matrimonio. I due innamorati si renderanno conto che Hakan vorrà organizzare un piano per vendicarsi di loro, ma non sospetteranno di nessun altro rivale.

Gli spoiler rivelano che nelle prossime puntate, nel momento in cui la telenovela starà per volgere al termine, ci sarà l'arrivo di un nuovo personaggio. I fan saranno chiamati a familiarizzare con Pelin Turan, il cui passato è collegato con Ferit in quanto hanno avuto un'importante storia d'amore. La casualità vorrà che torni nella vita dell'Aslan questa misteriosa ragazza ma Nazli non sarà al corrente della questione.

Ferit cambia atteggiamento dopo aver scoperto che è stata invitata Pelin

La Piran si dimenticherà che è arrivato il giorno del compleanno di Ferit ma potrà rimediare a questa negligenza dopo aver ricevuto la novità da Farik. Ferit crederà che la neo moglie sia impegnata a organizzare i preparativi per il suo compleanno e la sorella di Asuman vorrà farsi perdonare organizzando una festa all'interno di un locale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La cuoca cercherà di superare le aspettative e inviterà a questo evento dei vecchi amici dell'Aslan servendosi di una foto vista sui canali social di Engin. Nazli ignorerà che molte persone presenti in quella fotografia non sono frequentate dall'imprenditore. Tra gli invitati, spiccherà il nome di Pelin che ha avuto una relazione con Ferit conclusasi nel peggiore dei modi. L'imprenditore, nel momento in cui vedrà lo scatto, spiegherà a Engin di non voler vedere questa fanciulla.

La verità su un tradimento mai avvenuto

Lo zio di Bulut sarà felice del regato fatto dalla consorte, ma cambierà volto dopo aver saputo che Pelin ha accettato di partecipare alla festa. L'Aslan non esiterà a mandare via dal locale l'ex fidanzata ma vorrà evitare che la Piran possa accorgersi della situazione. Hakan (Necip Memili) organizzerà un piano per spiegare a Ferit la verità intorno al tradimento di Pelin che è stato una pura invenzione di Demet.

L'Onder farà una proposta allettante all'ex compagna dell'Aslan e le chiederà di impegnarsi per giungere a un ricongiungimento con Ferit offrendole un'importante somma di denaro. Pelin non perderà tempo e si presenterà nella Pusula Holding, dove spiegherà allo zio di Bulut di non avere alcuna responsabilità sul finto tradimento. Infine la ragazza svelerà all'Aslan che, dalla relazione sarebbe potuto nascere un bambino, ma lei ha deciso di abortire dopo essere stata lasciata dall'affarista.