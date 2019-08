Finalmente dal prossimo lunedi 26 agosto 2019 i fan della soap opera Un posto al sole potranno tornare a guardare le vicende del palazzo Palladini. Come anticipato dal prossimo 26 luglio ci sarà nuovamente la messa in onda normale della soap, che come sempre andrà in onda su Rai 3 alle ore 20:45. La soap di Rai 3 è davvero un ritorno molto atteso da tutti gli spettatori che sono rimasti per lungo tempo senza le vicende dei protagonisti.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole la vicenda principale che terrà banco nelle prossime puntate sarà quella che vede Otello e Teresa protagonisti. I due sono in crisi profonda ma ci sarà una protagonista della serie che farà di tutto per aiutarli.

Anticipazioni Un posto al sole puntate 26-30 agosto: Otello e Teresa in crisi profonda

Nello specifico nelle puntate che andranno in onda dal 26 agosto al 30 agosto 2019 possiamo annunciare che Otello e Teresa lasceranno alle loro spalle il brevissimo periodo di vacanza che hanno passato insieme, e di sicuro nelle prossime puntate la situazione tra i due non migliorerà affatto.

Stando alle anticipazioni la crisi che li vede protagonisti non è assolutamente passata e a rendersi conto di questo sarà Silvia. Quest'ultima nelle prossime puntate della soap cercherà di sviluppare un piano che sia in grado di far tornare il sereno tra i due, la domanda di moltissimi telespettatori è se Silvia riuscirà nel suo intento.

Spoiler Un Posto al Sole, Alex attraverserà un difficile momento familiare

Secondo le anticipazioni e gli spoiler delle prossime puntate di UPAS che andranno in onda dal 26 al 30 agosto 2019, la protagonista sarà nuovamente Alex che affronterà un problema davvero molto grave che coinvolgerà la sua famiglia.

Questa situazione renderà Alex davvero molto nervosa e quindi inizieranno a risorgere alcuni ricordi del suo tremendo passato. Durante le puntate vedremo che Alex non vorrà affrontare tutta la situazione da sola allora cercherà l'aiuto di qualcuno. Ovviamente il momento che tutti i telespettatori aspettano è quello della scelta finale di Vittorio. Quest'ultimo ritornerà a Napoli dopo aver passato una vacanza in compagnia del padre.

Una volta tornato, Vittorio dovrà prendere una decisione e capire cosa vuol fare dal punto di vista sentimentale. Infatti i fan della soap di Rai 3 sanno benissimo che il cuore di Vittorio è diviso tra Alex e Anita. Ma adesso è arrivato il momento per Vittorio di fare la sua scelta finale che potrebbe essere anche molto dolorosa. Ovviamente non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate per vedere come andranno le vicende dei protagonisti del palazzo Palladini.