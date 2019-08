Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del trono classico di "Uomini e donne", il programma pomeridiano di Maria De Filippi che da più di vent'anni fa compagnia agli italiani con le sue storie d'amore e i suoi momenti trash su Canale 5. Quest'anno nello show ci saranno sin dall'inizio ben 4 troni, due dedicati ai tronisti etero di sesso maschile e due dedicati al trono rosa.

A criticare i comportamenti e le dinamiche createsi in studio ci saranno sempre come opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, a cui si affiancheranno saltuariamente anche Jack Vanore e Tinì Cansino nel trono over.

3 ex partecipanti di Temptation Island sul trono

Le anticipazioni della prima registrazione del trono classico ci segnalano che Maria De Filippi ha presentato al pubblico i nuovi tronisti del programma, due ragazzi e due ragazze.

Per quanto riguarda i troni maschili, quest'anno siederanno sull'ambita poltrona rossa l'ex tentatore nonché ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, Giulio Raselli insieme all'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptasion Island, Alessandro Zarino. Le due rappresentanti del trono rosa invece saranno la romana Giulia Quattrociocche e l'ex tentatrice Sara Tozzi.

Vittorio frequenta la tentatrice Vanessa

Nella registrazione del 29 agosto Maria De Filippi, oltre a presentare i nuovi tronisti, ha invitato in studio alcune coppie che questa estate hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island.

Le coppie in questione erano quelle formate da Katia Fanelli e il suo ormai ex fidanzato Vittorio, e quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. I primi ad entrare in studio sono stati Katia e Vittorio che hanno confessato di non essere più tornati insieme dopo la fine di Temptation Island e di essersi sentiti raramente nelle ultime settimane. Katia ha ammesso di essere rimasta molto stupita del fatto che Vittorio, finito lo show, non abbia mai voluto avere un confronto con lei e le abbia addirittura inviato le sue valigie tramite posta.

Vittorio, d'altro canto, ha ammesso di avere iniziato a frequentare la tentatrice Vanessa.

Lo spazio dedicato alle coppie di Temptation Island è proseguito con l'ingresso in studio di Ilaria e Massimo che hanno dichiarato, anche loro, di non essere più tornati insieme dopo l'ultimo falò. Ilaria ha confessato di non aver voluto riprendere la sua storia con Massimo perché secondo lei il giovane non è cambiato per niente.

Massimo, d'altra parte, ha ammesso di aver iniziato una storia con la tentatrice Sonia Onelli. Al confronto fra Massimo ed Ilaria era presente anche il tentatore Javier, che però non ha quasi proferito parola.