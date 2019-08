Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", scritta ed ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de "Il segreto". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 5 al 10 agosto. Si segnala che, anche questa settimana, "Una vita" andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 e il sabato sera in prime time su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai problemi di vista di Arturo, alle indagini di Blanca per ritrovare suo figlio e all'omicidio del dottor Pallero.

Arturo prova a togliersi la vita

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Agustina arriverà giusto in tempo per impedire ad Arturo di suicidarsi. Poi, stanca di dover sempre mentire, la domestica rivelerà a Felipe che Arturo sta per perdere la vista.

Susana pretenderà che Pena riapra immediatamente La Deliciosa. Diego deciderà di mandare a chiamare Jaime, l'unica persona, a suo dire, che potrebbe combattere ad armi pari con Ursula. Samuel, però, non sarà dello stesso avviso del fratello e cercherà di fargli cambiare idea, sapendo soprattutto che l'Alday senior è deceduto e non potrebbe aiutarli neanche se volesse. Carmen si troverà in difficoltà quando Riera le chiederà di consegnargli una missiva segreta di Ursula.

Felipe chiederà a Celia di accompagnarlo da Tano. Pena confiderà a Flora ed Inigo che un indiano lo sta perseguitando perché lui gli ha rubato una statuetta indù dal forte valore simbolico e religioso. Carmen non arriverà a rubare la lettera di Ursula, ma riuscirà soltanto a vedere che era indirizzata ad un certo dottor Pallero. Arriverà a Calle Acacias la cugina di Celia, Lucia Alvarado. Diego verrà a sapere che Jaime, in realtà, non è mai giunto alla clinica in Svizzera.

Arturo confiderà a Felipe di voler interrompere la sua relazione con Silvia. Lucia si sentirà molto attratta da Samuel e cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a lui. Silvia farà ritorno a calle Acacias e consegnerà una lettera di Elvira ad Arturo.

L'assassinio del dottor Pallero

Blanca abbraccerà Ursula per strada, riuscendo così a scoprire l'indirizzo del dottor Pallero. A quel punto, Riera si recherà al suddetto indirizzo e scoprirà che il dottore è stato assassinato da due ladri e che il bimbo che era con lui è scomparso.

Nel frattempo, i Palacios faranno ritorno dal loro viaggio a Parigi, mentre Joaquin informerà Celia che Lucia è scappata da Salamanca senza il suo permesso. Carmen scoprirà in casa di Ursula, una valigetta piena di soldi, mentre Riera verrà ferito nel tentativo di ritrovare il piccolo Moises. Per coprire la morte di Jaime, Samuel deciderà di partire alla volta della Svizzera.