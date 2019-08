Albano e Romina saranno i grandi protagonisti di "Techetecheté Superstar" in onda sabato 31 agosto. Nel corso della puntata, che come al solito andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:30, verranno riproposti vari filmati della coppia più amata della scena musicale italiana. Ovviamente non mancheranno gli spezzoni delle loro esibizioni sanremesi, ma ci saranno anche videoframmenti di partecipazioni a varietà e spettacoli televisivi.

I due interpreti, per molti anni compagni anche nella vita e genitori di quattro figli, avevano smesso di esibirsi insieme nel 1997 ma negli Anni '10 si sono presentati di nuovo sul palco insieme in numerose occasioni, sia in Italia che all'estero.

Grandi protagonisti dei Festival di Sanremo degli anni '80

Al Bano e Romina Power, insieme a Toto Cutugno e ai Ricchi e Poveri, sono stati gli interpreti che hanno maggiormente caratterizzato le edizioni del Festival di Sanremo degli anni '80.

La coppia di artisti riscosse un grande successo nell'edizione del 1982 con lo storico brano "Felicità", arrivò al successo nel 1984 con la poetica composizione "Ci sarà" e nelle edizioni del 1987 e del 1989 si presentò sul palco del Teatro Ariston con i pezzi "Nostalgia canaglia" e "Cara terra mia".

Con il passare degli anni i pezzi sopra elencati sono entrati di diritto nella memoria collettiva italiana e anche oggi non è affatto difficile sentirli riproporre in show televisivi, in feste di paese o in serate revival.

L'ultima partecipazione di coppia al Festival di Sanremo risale al 1991 quando il duo intonò il brano "Oggi sposi" che si classificò in ottava posizione.

Oltre ai successi sanremesi, nel novero delle celebri canzoni della coppia meritano una doverosa menzione anche "Sharazan", "Che angelo sei", "Acqua di mare" e "Libertà".

La reunion artistica del 2013

Un concerto del 1997 allo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro, davanti a Papa Giovanni Paolo II, rappresenta per molti anni l'ultima esibizione sul palco per Al Bano e Romina.

Il duo torna nuovamente ad esibirsi insieme nell'ottobre 2013 in occasione di tre concerti a Mosca. Ai concerti nella capitale russa partecipano anche altre star del panorama musicale italiano degli Anni '80 quali i già citati Toto Cutugno e Ricchi e Poveri, ma anche Pupo, i Matia Bazar, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi e Gianni Morandi.

L'anno successivo, per celebrare definitivamente il ritrovato sodalizio artistico, la coppia si cimenta nel tour Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014.

La tournée in questione prevede due esibizioni ad Atlantic City, negli Stati Uniti, e tre concerti a Montréal e Niagara Falls, in Canada. La tournée avrà poi modo di continuare con altre date anche nel 2015 e nel 2016.