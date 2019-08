Le anticipazioni della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' rivelano che, nelle prossime puntate italiane, sarà al centro delle trame la figura di Xenia. La situazione si complicherà dopo che la Saalfeld avrà la possibilità di uscire dal carcere. Nei recenti appuntamenti abbiamo assistito da poco tempo all'arresto della donna con l'accusa di aver creato paura e terrore nel Furstenhof. Xenia metterà in atto nuovi piani per distruggere la vita di Christoph ma perderà il controllo della calma.

La signora rischierà di avvelenare il fidanzato del figlio Boris (Florian Frowein) e provocherà dei pericoli all'altra figlia Denise (Helen Barke) organizzando l'esecuzione ai danni dell'ex marito. Christoph farà una scoperta importante e sarà in grado di ritrovare il cadavere di Henning (Anton Algrang) rimasto vittima della follia di Xenia che ha ucciso l'uomo dopo aver discusso con il padre di Joshua. Si tratterà di elementi importanti che verranno dati agli inquirenti e complicheranno la posizione della dark lady.

La dark lady vuole organizzare un piano

La madre di Annabelle si renderà conto di quanto si sia complicata la questione e si perderanno le speranze per la scarcerazione. L'ex moglie dell'albergatore non avrà intenzione di arrendersi e cercherà una soluzione per risolvere questo problema. Xenia non si rassegnerà di fronte all'idea di dover passare il resto dei giorni in prigione e la signora metterà in atto uno stratagemma con la speranza di poter uscire dalla prigione.

La donna si ferirà dopo aver colpito l'infisso di una porta con il ginocchio ma convincerà le guardie alle quali dirà di aver avuto un incidente. La dark lady riuscirà nel proprio intento e verrà portato in ospedale, dove sarà sorvegliata dalla polizia ma troverà un modo per ingannare le forze dell'ordine.

Werner potrebbe entrare in possesso delle azioni di Xenia

La Saalfeld ruberà il telefono di Michael (Erich Altenkopf) e si metterà in contatto con una persona di fiducia, corrispondente al nome di Dimitri.

Quest'ultimo non perderà tempo e procurerà alla datrice di lavoro un'arma e una nuova scheda Sim. La madre di Denise sarà vicina a compiere l'evasione ma dovrà cercare il momento giusto per darsi alla fuga. Xenia avrà un incontro con Denise dopo il sequestro e mostrerà segni di pentimento agli occhi della ragazza, alla quale offrirà le sue azioni del Furstenhof. La sorella di Annabelle non accetterà questa richiesta e aumenteranno le possibilità che Werner diventi il nuovo compratore in quanto l'anziano albergatore vorrà tornare ad avere un potere decisionale.

Christoph sarà contrario all'idea che prenda le azioni dell'ex moglie e discuterà della vicenda con Annabelle.