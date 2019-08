Sta per cominciare la quindicesima stagione della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore'. Gli spoiler rivelano che, nei prossimi appuntamenti che andranno in onda in Germania, assisteremo al ritorno di due ex protagonisti dovuto a un evento importante. Si tratta di Alicia (Larissa Marolt) e Viktor (Sebastian Fischer) che prenderanno parte alle nozze di Boris e Tobias. I due innamorati sono riusciti a superare gli ostacoli derivanti da Christoph e Jessica ma, una volta sposati, sono usciti di scena insieme con il cavallo Taifun. Non è stato un addio definitivo in quanto Alicia e Viktor si presenteranno al Furstenhof a cento puntate di distanza dalla loro assenza.

La Lindbergh comunicherà la notizia della gravidanza a Paul

Il ritorno di questa coppia coinciderà con l'episodio numero 3102 e i due coniugi non vorranno perdere una cerimonia importante. Si tratta del matrimonio di Tobias (Max Beier) e Boris (Florian Frowein) che saranno pronti per compiere questo passo. La presenza di Alicia e del marito renderà speciali le nozze, ma non termineranno le sorprese: la ragazza sarà in dolce attesa e comunicherà la notizia a Paul ma la consorte di Viktor farà i conti con l'arrivo di Christoph che rappresenta il passato.

Alicia spinge Christoph ad accettare l'omosessualità del figlio prediletto

Il Saalfeld ha trovato il giusto equilibrio nella relazione con Eva (Uta Kargel) ma, nonostante ciò, non sarà facile per l'albergatore accettare il matrimonio tra la sua ex moglie e il primogenito. Alicia dovrà affrontare queste difficoltà e avrà intenzione di chiarire la questione con l'ex marito, al quale chiederà un colloquio privato.

La Lindbergh sarà decisa a dare un aiuto concreto a Boris e spingerà Christoph ad accettare l'omosessualità del figlio da lui considerato come il prediletto e a benedire il matrimonio.

Viktor non vuole dire al padre che la moglie è incinta per evitare problemi

Il Saalfeld finirà per dare ascolto alle parole di Alicia e farà un primo passo nei confronti del ragazzo. Christoph deciderà di rivedere la propria scelta e si presenterà al matrimonio tra Tobias e Boris, ma proseguiranno i colpi di scena.

La Lindbergh si concederà una cavalcata con Victor e, in quel momento, darà una felice notizia al consorte dicendo di essere incinta di un bambino. Viktor non riuscirà a contenere la gioia per questa novità ma si accorderà con la moglie per non raccontare la notizia a Christoph (Dieter Bach). Quest'ultimo soccorrerà Alice dopo che la ragazza accuserà un malore e la Lindbergh racconterà come stanno i fatti: sarà un duro colpo per il Saalfeld ma, dopo un periodo di sconforto, si dirà contento per i due giovani.