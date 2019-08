Le anticipazioni delle puntate della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che partono da lunedì 12 per arrivare a venerdì 17 agosto sottolineano che Joshua vorrà avere un incontro con Christoph. Il giovane Winter dichiarerà guerra all'albergatore, al quale darà un avvertimento per mettere in chiaro la situazione. Il ragazzo proverà a coinvolgere nella vicenda Annabelle, ma la donna deciderà di tenersi fuori dalla questione.

Christoph non seguirà i consigli di Joshua e cercherà di conquistare l'amore di Eva. Il proprietario d'albergo chiederà a Eva di condividere la cena con lui e, in questo modo, Robert verrà assolto dal processo. La risposta della moglie dello chef non si farà attendere e reagirà dando uno schiaffo a Christoph.

Nadine si accorda con Jessica per ricattare Natascha

Nadine, dal canto suo, troverà un accordo con Jessica per ordire un ricatto nei confronti di Natascha.

Quest'ultima rimarrà sconvolta dalla situazione e penserà che Nadine possa essere la madre naturale di Felicitas. La donna dovrà fare i conti con una richiesta di trentamila euro in cambio del silenzio. La cantante non saprà in quale maniera gestire la questione e deciderà di non mettere al corrente della situazione il marito. Natasha crederà che sia più giusto affidarsi all'aiuto di Andrè, al quale chiederà consigli in merito.

Successivamente, Denise non riuscirà a capacitarsi di fronte all'idea che Annabellesiaè la fidanzata di Joshua ma proverà a dimenticare l'amore nei confronti del Winter.

Fabien comincia a giocare a poker per pagare la tesina

Christoph prenderà parte a un incontro segreto che potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua vita. Intanto Natascha si vedrà costretta ad accettare la richiesta di Nadine e Jessica, in quanto non avrà altra scelta; tuttavia, porrà una condizione precisa alle due donne.

Michael verrà a conoscenza della verità al momento giusto e rischierà di far saltare l'affare. Robert, dal canto suo, guarderà con positività all'avvicinarsi del processo ma si renderà conto di aver fatto delle valutazioni sbagliate. Joshua sarà protagonista di una lite con Denise, ma il Winter porgerà le sue scuse alla ragazza, che capirà quanto sia importante prendere le distanze dal fidanzato di Annabelle.

Natascha vorrà evitare di incontrare un'altra volta Jessica e Nadine, al punto che chiederà ad Andrè di consegnare il denaro al suo posto. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, ma ci saranno dei cambiamenti dopo lo scontro tra Jessica e Nadine. Fabien comincerà a giocare a poker con la speranza di guadagnare dei soldi per la tesi, ma le intenzioni del ragazzo verranno fermate da Tobias.