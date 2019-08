Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera 'Tempesta d'amore' che regala nuove emozioni ai milioni di telespettatori. Le anticipazioni tedesche sottolineano che, nelle puntate dal 26 agosto all'1 settembre, peggioreranno le condizioni di Tina. Andrè mostrerà la propria preoccupazione al cospetto di Natascha, spiegando di non voler lasciare la donna da sola. La Schweitzer distribuirà le carte dei tarocchi e rivelerà che è prevista una perdita terribile.

La moglie di Michael sarà spaventata da questo responso e racconterà questo segreto a Rimpel. Henry invece farà una scelta importante. Il ragazzo deciderà di accettare il posto di lavoro come veterinario al Furstenhof e Denise si dirà contenta per questa decisione. Henry e la sorella di Annabelle vivranno un momento di complicità in quanto cattureranno un topo un topo nello studio di Denise.

Denise decide di incontrare Henry

Jessica dovrà tenere nascosto il segreto ma sentirà il peso di questa responsabilità e Natascha si interrogherà sullo strano atteggiamento della ragazza.

La Bronckhorst dovrà mettere da parte i propri sentimenti a causa di un passato oscuro. Tina eviterà di incontrare Ragnar in quanto le ricorderà dei momenti che lei ha cercato di dimenticare. Denise accetterà di incontrare Henry, nonostante iniziali tentennamenti. Christoph, dal canto suo, deciderà di sottoporsi agli indovinelli di Xenia, ma arriverà a prendere una drastica decisione. Fabien verrà a conoscenza della non ammissione all'Abitur ma Natascha e Michael vorranno trovare un modo per risolvere la situazione.

Tina vuole avviare un'azione legale dopo il licenziamento

Christoph si comporterà nel modo previsto da Xenia. Annabelle si accorgerà della situazione, mettendo in difficoltà il Saalfeld. Jessica otterrà il permesso da Michael e Natascha, che le daranno la possibilità di prendersi cura della piccola Felicitas. La Schweitzer, però, avrà una strana sensazione riguardo alla richiesta ricevuta dalla Bronckhorst.

Denise invece dovrà fare i conti con le attenzioni di Henry e concederà una possibilità al ragazzo. Tina, Paul e gli inquilini verranno a sapere del licenziamento, ma spereranno di trovare una soluzione. La Kessler a tal proposito deciderà di affidarsi all'aiuto di un avvocato per far valere i suoi diritti, intraprendendo un'azione legale. La situazione cambierà per Paul, che riceverà un'offerta di lavoro.

Infine Fabien accuserà Michael per non aver avuto la licenza Abitur. Nello stesso tempo arriveranno le critiche di Valentina nei confronti del ragazzo, che sarà costretto a prendere una decisione.