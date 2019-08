È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni, Temptation Island, il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo questo che ha subito spinto i produttori a promuovere una seconda edizione del programma in formato Vip; infatti subito dopo la fine dell'ultima puntata dello scorso 30 luglio del reality show nella sua versione Nip è andato in un onda un spot per la promozione di Temptation Island Vip che dovrebbe partire nel mese di settembre.

Alessia Marcuzzi è apparsa come protagonista dello spot, confermando di fatto le voci che avevano previsto la sua conduzione del programma nel formato Vip sostituendo così Simona Ventura.

Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi entusiasta

Erano stati diversi i giornali di Gossip che nelle scorse settimane avevano ipotizzato un possibile cambio di conduzione di Temptation Island Vip da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi. Voci queste poi confermate dall'apparizione della Marcuzzi nello spot pubblicitario su Canale 5.

In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Alessia ha ammesso di essere davvero molto felice ed entusiasta di guidare i protagonisti Vip nella loro avventura all'interno dell'isola delle tentazioni; affermando: "Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata di poter condurre questo programma, del quale sono da sempre fan."

Questa sarà la prima volta in assoluto in cui Alessia Marcuzzi si cimenterà in questo tipo di avventura: "Spero di poter trovare un bel team di lavoro, persone con le quali condividere momenti ed emozioni speciali" ha rivelato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Per quanto riguarda le coppie che parteciperanno a questa seconda edizione del programma in formato Vip, Alessia ha confermato di essere davvero entusiasta di poter lavorare con ognuno dei futuri protagonisti del reality show di Canale 5.

Ricordiamo però che fino ad oggi non è ancora stato ufficializzato nessun nome dei possibili partecipanti, nonostante le continue voci che girano sul web.

Alessia Marcuzzi tra le vacanze ed i figli, prima di iniziare la sua avventura a Temptation Island Vip

Prima però di partire per questa entusiasmante avventura, Alessia Marcuzzi si gode un po' di meritate vacanze insieme ai suoi ragazzi, annunciando un'imminente partenza alla scoperta dell'America insieme a tutta la famiglia.

Non ci resta che attendere dunque, l'inizio delle riprese di Temptation Island Vip, per scoprirne i protagonisti ed appassionarci alle loro storie d'amore