Nella serata del 30 luglio è andata in onda l'ultima puntata diTemptation Island, il Reality Show trasmesso su Canale 5. Quest'anno il programma condotto da Filippo Bisciglia ha visto separarsi ben cinque delle sei coppie di concorrenti, un vero e proprio record, poiché nelle edizioni precedenti non si era mai registrato un numero così alto di addii.

I concorrenti si sono ritrovati ad un mese dalla fine delle registrazioni per fare un resoconto su quanto accaduto nelle rispettive vite sentimentali in questo lasso di tempo. Ebbene, al termine della trasmissione, si è appreso che soltanto Sabrina e Nicola stanno continuando a vivere la loro storia d'amore.

Temptation Island: la 7ª puntata riunisce i concorrenti per un ultimo confronto

Filippo Bisciglia ha accolto nuovamente le sei coppie al resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula per fare un resoconto su quanto accaduto ai protagonisti del programma ad un mese di distanza dal termine delle registrazioni. L'appuntamento è stato caratterizzato da una sorprendente atmosfera di serenità ed equilibrio.

Nessun pentimento, nessuna esitazione: tutti i concorrenti si sono ritrovati d'accordo nell'affermare che l'esperienza al reality show è stata utile per fare chiarezza sulle rispettive relazioni e sui reali obiettivi da raggiungere singolarmente.

Jessica e Andrea: All'inizio della trasmissione questa sembrava una delle coppie più solide del cast. Entrambi, infatti, avevano già organizzato il matrimonio agli inizi di giugno, ma la cerimonia era saltata per l'improvviso ripensamento di Jessica.

Quest'ultima ha confermato la rottura con Andrea e la sua attrazione verso il single Alessandro, con il quale sta continuando a sentirsi lontano dalle telecamere. I due hanno avuto modo di riabbracciarsi proprio durante la puntata speciale di Temptation Island. La concorrente di Pordenone ha dichiarato che il fidanzato vorrebbe tornare con lei, ma questi ha prontamente smentito, dicendo anzi che non vede l'ora che l'ex compagna sparisca dalla sua casa e dalla sua vita.

Nunzia e Arcangelo: La loro storia durava ormai da 13 anni, prima di naufragare a Temptation Island. Arcangelo, durante la sua esperienza televisiva, non ha esitato ad avvicinarsi fin da subito alla tentatrice Sonia. Nonostante ciò, in un primo momento Nunzia aveva implorato il compagno di tornare con lei. Tuttavia, durante l'appuntamento del 30 luglio, la 26enne napoletana ha rivelato di averci ripensato, dichiarando: "Il bacio mi ha fatto male, ma è stato peggio quello che mi ha detto (riferendosi ad Arcangelo, ndr).

Che senso ha perdonare una persona che ha fatto questo? - ha proseguito la ragazza - Mi sono sentita abbandonata e ferita".

Katia e Vittorio: dopo quanto accaduto al villaggio delle tentazioni hanno deciso di lasciarsi. Vittorio, in particolare, ha rivelato di aver preso questa decisione dopo aver assistito agli atteggiamenti fin troppo esuberanti dell'ormai ex fidanzata: "È stata una decisione che ho dovuto prendere per me - ha affermato - Ho una dignità e, dopo aver sentito certe parole, non sono più riuscito a lasciarle passare.

Katia, a sua volta, ha raccontato di aver capito che in fin de' conti non era poi così innamorata dell'ex compagno. In questo periodo in cui è tornata single ha deciso di dedicarsi allo shopping perché: "Ogni volta che guardo i vestiti sto bene".

Sabrina e Nicola: I due concorrenti - che hanno una differenza d'età di 12 anni - dopo aver lasciato il programma da separati, sono riusciti a riconciliarsi. Dinanzi al falò hanno ammesso di essersi rivisti e di aver scoperto che sono decisamente innamorati l'uno dell'altra. L'esperienza a Temptation Island li ha aiutati a maturare. Sono l'unica coppia che non si è lasciata al termine della trasmissione.

Ilaria e Massimo: "Quando sono tornato a casa senza di lei, ho sentito che mi mancava un pezzo". Ha esordito così Massimo alla presenza di Filippo Bisciglia, lasciando intendere di non aver ancora metabolizzato la separazione dall'ormai ex compagna. Ilaria, invece, si è dimostrata più sicura di sé, rivelando: "Ho iniziato a pensare a me stessa. Il primo pensiero quando mi sveglio la mattina è Ilaria, che si deve rispettare". Guardando al suo percorso a Temptation Island, la ristoratrice romana ha detto che non cambierebbe nulla del suo percorso, fatta eccezione per il falò di confronto, quando non avrebbe dovuto puntare il dito esclusivamente contro il compagno, giacché: "Nella nostra relazione abbiamo sbagliato entrambi".

Cristina e David: Avevano lasciato la trasmissione insieme, salvo poi separarsi in un secondo momento. Cristina, infatti, ha rivelato con estrema chiarezza: "Avrei voluto che cambiasse la situazione, e invece no". La 37enne siciliana non ha esitato nel definire l'ex fidanzato un "narcisista" che non è in grado di amare fino in fondo. David, ad ogni modo, dinanzi alle telecamere è apparso piuttosto tranquillo, limitandosi a dire, in merito a Cristina: "Ho trovato una persona che ha tirato fuori il malessere per averla costretta al falò di confronto".

Temptation Island ha battuto la concorrenza

Il reality show delle tentazioni targato Mediaset, anche quest'anno è riuscito a prevalere sulla concorrenza. La puntata del 30 luglio ad esempio - durante la quale è stato raccontato cos'è accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle riprese - è riuscita ad imporsi con una media di 3.764.000 spettatori, pari ad uno share del 24,1%. Nemmeno Rai 1 è riuscita a tenere il passo del programma di Canale 5, ottenendo circa il 15% di share con il film "La mia bella famiglia italiana".