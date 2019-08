Anche la settima edizione di Temptation Island si è conclusa, con l'addio definitivo di cinque delle sei coppie che si sono messe in gioco nel docu-reality prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Ottimo riscontro di pubblico anche per questa edizione che, nella puntata speciale di martedì 30 luglio, ha catturato l'attenzione di quasi quattro milioni di spettatori per uno share del 24,1%. Grande curiosità ha destato il percorso di Ilaria Teolis, la 24enne romana entrata nel villaggio sardo come fidanzata di Massimo Colantoni ma che, allo scadere dei 21 giorni, ha deciso di dire addio al fidanzato, tra gli applausi dei telespettatori che l'hanno eletta loro beniamina.

La scelta della Teolis, confermata anche a distanza di un mese dal termine delle registrazioni, la vede una persona molto più consapevole dei propri mezzi che sta cercando per la prima volta di pensare a se stessa, senza bisogno di avere accanto una persona come Massimo. Nonostante ciò, in molti ora auspicano per lei una nuova frequentazione con il single Javier, conosciuto proprio all'interno del reality

Le dichiarazioni di Ilaria su Massimo: 'Non lo voglio più vicino a me'

I telespettatori di Temptation Island 2019 sono rimasti affascinati dal percorso intrapreso da Ilaria all'interno del resort sardo e che l'ha vista avvicinarsi sempre più al single Javier Martinez, l'aitante giovane di origine argentine, con la quale la 24enne romana ha passato gran parte del tempo.

Dall'altro lato invece, il fidanzato Massimo ha instaurato un forte legame con Elena, mandando su tutte le furie la Teolis la quale, nel corso del falò finale, ha deciso di dire addio al fidanzato. Nonostante Colantoni fosse disposto a ricostruire un rapporto con la compagna, quest'ultima è parsa irremovibile e, tra lo stupore del pubblico, ha chiuso definitivamente la relazione. Una scelta che è stata confermata anche a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, dove Ilaria, di fronte a Filippo Bisciglia, ha raccontato di aver finalmente preso maggior consapevolezza di sé, di voler cominciare ad amare se stessa e dichiarando di 'non volere più Massimo vicino lei'.

Temptation un mese dopo: Ilaria ha sentito il single Javier

Parole che ancora una volta hanno stupito il pubblico da casa che, continua con passione e affetto, a seguire le vicende dei protagonisti anche al termine del reality. A distanza di un mese quindi, la Teolis sembra essere sempre più determinata a ricominciare una nuova vita senza l'ex fidanzato mentre, a proposito del single Javier, ha confessato di averlo risentito dopo essere uscita dal villaggio.

Anche se per il momento non hanno avuto modo di rivedersi, tra i due pare sia nata una bella amicizia, confermata dalle parole di Ilaria che ha definito il tentatore una persona speciale. Ora che i protagonisti di Temptation Island 2019 sono tornati attivi sui social, gli amanti del Gossip potranno seguire i loro profili per scoprire ulteriori novità.