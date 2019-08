Terminata la messa in onda di Temptation Island 2019, Ilaria ha espresso le sue considerazioni riguardanti il percorso nel docu-reality. In un'intervista rilasciata la Magazine ufficiale di Uomini e Donne, la Teolis ha raccontato come ha vissuto l'esperienza che si è appena conclusa senza tralasciare di parlare del rapporto dell'ormai ex fidanzato con Elena, la tentatrice con la quale ha stretto un legame particolare, e del suo rapporto con il single Javier.

Le parole di Ilaria sulla tentatrice Elena

Ilaria e Massimo non sono più una coppia: dopo due anni e mezzo e una convivenza avviata, alla fine di Temptation Island per volontà di Ilaria i due si son detti addio e ad un mese dalla fine delle riprese nulla è cambiato. Nonostante Massimo abbia ammesso di essere ancora innamorato della sua ex, Ilaria al momento ha intenzione di pensare solo a se stessa e all'esperienza appena vissuta che le ha regalato delle nuove amicizie.

Con Katia, Cristina e Nunzia si è infatti instaurato un forte legame: con le altre protagoniste del docu-reality la Teolis si sente a proprio agio ed è proprio ciò che le serve per poter ritrovare la sua serenità.

Vedere Massimo vicino ad un'altra ragazza non le ha fatto di certo piacere ma le ha permesso di capire molte cose: per lei Elena non era importante, era il suo ex fidanzato che doveva comportarsi con più distacco. "Io quella ragazza neanche la vedevo. Mi interessa poco di lei, ho sempre guardato come si comportava Massimo", ha infatti dichiarato la Teolis che ad oggi pare più sicura di se stessa.

Il rapporto speciale con il single Javier

Parole di stima invece sono state espresse da Ilaria nei confronti di Javier, con il quale ha stretto un bellissimo rapporto.

Resta la curiosità della ragazza di conoscere il tentatore al di fuori del programma perché ha reputato un onore potersi rapportare al giovane. "Lui e Javier sono il giorno e la notte: entrambi affascinanti ma impossibile paragonarli", ha poi detto la Teolis quando le è stato chiesto di tracciare le differenze e le uguaglianze tra il single e il il suo ex fidanzato.

Pare proprio che la scelta di Ilaria di chiudere ogni rapporto con Massimo sia al momento definitiva: la giovane è stata molto ferita dalle parole del suo ex quando lui stesso ha affermato di non ritenerla neanche più bella.

La Teolis vuole ritrovare la propria serenità per imparare ad apprezzarsi come persona poiché ha capito di potercela fare anche senza appoggiarsi più ad altri. Per Ilaria è giunto il momento di andare avanti: non si sa ancora se con Javier potrà nascere qualcosa oltre l'amicizia ma adesso ciò che interessa alla giovane è prendersi cura di sé.