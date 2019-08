La decisione di Nicola Tedde di tornare insieme a Sabrina Martinengo, non è andata giù alla single con la quale il ragazzo si è relazionato a Temptation Island. La bella Maddalena, infatti, ha messo alcuni "like" su Instagram ai commenti di chi sosteneva lei e criticava la fidanzata del torinese, soprattutto sulla differenza d'età che c'è tra loro.

La single Maddalena non approva il ritorno tra Sabrina e Nicola

È passato poco più di un mese da quando Nicola Tedde e Sabrina Martinengo si sono detti addio al falò di confronto finale di Temptation Island. Nonostante entrambi avessero ammesso di provare ancora un forte sentimento per l'altro, quello che era successo nei villaggi li aveva spinti a dirsi addio dopo più di due anni insieme.

Nello speciale del reality dedicato a quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese, però, i due protagonisti si sono presentati mano nella mano davanti a Filippo Bisciglia e gli hanno raccontato che sono tornati a fare coppia perché si amano troppo.

La decisione del torinese di dare un'altra chance alla fidanzata di 12 anni più grande di lui ha fatto storcere il naso soprattutto a chi pensava che tra il giovane e la single Maddalena fosse nato qualcosa nei 21 giorni che hanno trascorso insieme in Sardegna.

Si ricorda, infatti, che Nicola ha chiesto di incontrare la tentatrice subito dopo aver lasciato Sabrina e le ha promesso che si sarebbero frequentati anche a telecamere spente.

La ragazza, probabilmente in risposta a questa promessa disattesa da parte di Tedde, ha palesato il suo stato d'animo deluso mettendo alcuni "like" a commenti piuttosto cattivi che i fan hanno scritto soprattutto sulla Martinengo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Sabrina e Nicola: l'unico lieto fine di Temptation Island 6

"Madda, tu sei una bellissima ragazza. Non capisco davvero come Nicola possa frequentare ancora quell'oscenità, più che altro sembra la mamma", questo è solo uno dei commenti poco carini che la single ha apprezzato poche ore fa su Instagram.

Insomma, la bella tentatrice pensa che Tedde abbia sbagliato di grosso a tornare tra le braccia della donna che si è avvicinata pericolosamente al single Giulio Raselli nel villaggio, la stessa che è stata rifiutata dall'ex corteggiatore all'inizio del weekend da sogno che hanno fatto.

Nonostante il parere negativo di molti, Nicola e Sabrina si sono detti felici ed innamoratissimi al rientro a casa: la coppia torinese, infatti, è l'unica ad essere sopravvissuta alle tentazioni del reality estivo che ha regalato a Mediaset ascolti record (una media del 25% di share ogni settimana).

Tutti gli altri protagonisti, da Ilaria e Massimo a Jessica e Andrea, hanno preferito separare le loro strade dopo il falò di confronto decisivo: anche nello speciale di Temptation sul "mese dopo", la maggior parte degli ex fidanzati ha confermato la scelta presa inizialmente, fatta eccezione per Cristina e David che si sono lasciati appena tornati in albergo.