A pochi giorni dalla fine della sesta edizione di Temptation Island, il magazine di 'Uomini e Donne' ha raccolto gli sfoghi dei principali protagonisti. Massimo Colantoni, ad esempio, ha parlato senza filtri di tutte le ragazze che gli sono girate attorno durante il reality: se l'ex fidanzata Ilaria Teolis è stata incoerente a suo parere, le single Federica Lepanto ed Elena erano entrambe interessate a conoscerlo meglio.

Massimo commenta l'avventura a Temptation

Sono passati pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island 6: tra lunedì 30 e martedì 31 luglio, infatti, i telespettatori sono stati messi al corrente di tutto quello che è successo alle coppie del cast dopo la fine delle riprese in Sardegna.

L'epilogo che ha fatto maggiormente discutere, è sicuramente quello tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: dopo averli visti dirsi addio al falò di confronto decisivo, in molti si aspettavano che i due ragazzi tornassero insieme una volta rientrati a casa.

Smentendo ogni pronostico, invece, la romana si è presentate da sola e sorridente all'appuntamento speciale del reality dedicato al "mese dopo", ed ha confermato di non avere alcuna intenzione di dare un'altra chance all'ex fidanzato.

Il magazine di Uomini e Donne che è uscito ieri, giovedì 1 agosto, ha raccolto lo sfogo del giovane subito dopo la conclusione del programma. Prima di avvicinarsi pericolosamente alla single Elena, Massimo si era piacevolmente intrattenuto con Federica Lepanto, l'ex vincitrice del Grande Fratello che era nel cast nel ruolo di tentatrice.

Sulla bella mora che sembrava avergli fatto perdere la testa inizialmente, il romano ha detto: "Mi sono avvicinato a lei perché era l'unica che mi faceva sentire spensierato".

"Ho interrotto la conoscenza con lei, però, perché l'ho vista cambiare: se i primi giorni il nostro rapporto era abbastanza leggero, dopo in lei è scattato qualcosa di più", ha aggiunto Colantoni sulle pagine della rivista di Gossip.

Il parere di Massimo sulla 'nuova' Ilaria

Dopo aver riempito di complimenti la single Elena, l'unica ragazza che è riuscita a capirlo nel villaggio, Massimo ha spostato la sua attenzione sull'ormai ex fidanzata. Nonostante lui si sia avvinato parecchio ad una tentatrice, Colantoni sostiene che è stata Ilaria quella ad aver sbagliato di più nei 21 giorni di permanenza in Sardegna.

"Mi ha fatto infuriare, ma poi ho capito che c'erano delle mancanze da parte mia nei suoi confronti", ha detto il romano al magazine di Uomini e Donne.

In riferimento alla conoscenza che la Teolis ha fatto nel resort con il single Javier Martinez, il giovane ha dichiarato: "Lei non mi ha mai difeso dalle numerose accuse che ha fatto il ragazzo, e avrebbe dovuto considerando che ero il suo fidanzato".

"In tutto il percorso di Temptation Island non è stata coerente, perché ha professato amore folle ma non l'ha saputo dimostrare coi fatti", ha concluso Massimo che in questi giorni è finito al centro del gossip anche per essersi tatuato le coordinate geografiche del "Is Morus Relais", il villaggio dove ha vissuto durante le registrazioni.