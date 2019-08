Dopo aver deciso di porre fine alla loro storia d'amore, durante il falò di confronto a Temptation Island, le vite di Arcangelo e Nunzia si sono separate dopo ben tredici anni di fidanzamento. Negli ultimi giorni, però, sul web è cominciata a girare voce, che vorrebbe i due nuovamente vicini. Il gossip è nato dopo che l'ex coppia ha preso parte alla stessa festa in cui hanno partecipato molti volti del noto docu-reality. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la diretta interessa; infatti Nunzia ha specificato che non è tornata insieme ad Arcangelo.

Nunzia e Arcangelo non sono nuovamente una coppia

Pare proprio che tra Nunzia e Arcangelo sia tutto finito: la ragazza ha tentato fino alla fine di convincere il suo ex a dare una seconda possibilità alla loro lunga relazione, ma purtroppo il giovane non le ha dato ascolto e ha preferito continuare il suo percorso da solo. A oggi i due giovani, che sono cresciuti insieme, sembrano sempre più convinti della loro scelta, anche se un dubbio si è insinuato nei pensieri dei fan della coppia, che come sempre sperano di poterli rivedere insieme.

I due volti noti dell'ultima edizione di Temptation Island hanno partecipato a una festa che vedeva riuniti tutti i protagonisti del docu-reality, anche degli anni precedenti. La loro vicinanza è bastata a far supporre un riavvicinamento tra i due, cosa prontamente smentita da Nunzia stessa, che ha preso la parola sui social per chiarire la sua posizione. Non c'è stato alcun ritorno di fiamma tra di loro, così come è stato per Sabrina e Nicola, anche se i due, proprio durante la festa, sono stati immortalati insieme nelle Stories dall'ex tentatrice Antonella Fiordelisi, l'attuale fidanzata di Francesco Chiofalo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Come ha dichiarato Nunzia, non si può dimenticare tanto facilmente una persona e la stessa cosa vale anche per lei. I due si sono salutati, nulla di più.

L'ex coppia pronta per le vacanze

Nunzia ha dichiarato che il suo ex è in procinto di partire per una vacanza con alcuni ex fidanzati di Temptation Island e alcune ex tentatrici; quindi ormai pare evidente che non ci siano le basi per poter riprendere la relazione lì dove si è interrotta: Nunzia, come Katia, è ormai single.

La ragazza ha poi specificato che anche lei sta per partire in vacanza, non senza prima augurare al suo ex di divertirsi. Sui social Nunzia ha mostrato le sue valigie, lasciando però dei dubbi in merito su chi sarà ad accompagnarla. Infatti, la ex di Arcangelo ha chiarito che solo in un secondo momento svelerà i compagni di viaggio. Dopo il reality, per Nunzia e Arcangelo è cominciata una nuova fase della loro vita; chissà se sono pronti a condividere tutto con i loro fan.