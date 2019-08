Sebbene l'edizione 2019 di Temptation Island si sia conclusa già da più di un mese, i protagonisti del docu-reality continuano a essere molto seguiti sui social. Non tutti, però, ricevono complimenti da parte dei follower: questo è il caso di Sabrina, che è stata accusata da alcuni detrattori di non essere sincera nei confronti del fidanzato Nicola, più giovane di lei di ben dodici anni. Gli utenti del web dubitano del reale sentimento che lega i due ma Sabrina non è rimasta in silenzio e ha voluto dire la sua in merito.

Le Martinego sui social: 'Perché perdi tempo a seguirci?'

Sabrina, dimostrando di avere un carattere molto forte, ha risposto ai detrattori difendendo se stessa fin da subito e il fidanzato e così ha fatto anche negli ultimi giorni, quando alcuni haters hanno scritto sui social di non credere alla velocità con cui i due si sono prima allontanati durante Temptation Island e poi riavvicinati una volta lontani dalle telecamere.

'Non ti curar di loro ma guarda e passa', ha scritto la Martinengo dimostrando la sua forza d'animo.

Sabrina, allora, ha spinto coloro che non credono né a lei né a Nicola a non seguirli più sui social, poiché lei non ha dubbi su ciò che prova e non può perdere il suo tempo dietro coloro i quali mettono in dubbio la sua autenticità. 'Fai altro!', ha scritto la donna a chi la critica. Dunque la relazione tra i due fidanzati appare più solida che mai: al contrario di altre coppie, come quella formata da Ilaria e Massimo che non hanno ritrovato un equilibrio, Sabrina e Nicola si amano e non intendono rinunciare alla loro unione. Evidentemente i loro sentimenti erano sinceri, tanto da superare ogni possibile tentazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Sabrina difende il suo amore con Nicola

Il percorso di Sabrina e Nicola a Temptation Island non è stato facile: nel villaggio delle fidanzate la Martinengo si è avvicinata in maniera pericolosa al single Giulio Raselli, volto noto di Uomini e Donne in quanto ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Allo stesso modo, dopo aver visto il comportamento della fidanzata, Nicola si è legato ad una delle tentatrici, tant'è che al falò di confronto finale i due fidanzati hanno deciso di porre fine alla loro rivelazione in maniera piuttosto irruenta.

Sembrava che tra i due la relazione fosse chiusa per sempre ma i fidanzati hanno fatto una sorpresa ai telespettatori del programma estivo di Canale 5. Durante l'intervista con Filippo Bisciglia ad un mese della fine delle riprese di Temptation Island, Sabrina e Nicola si sono presentati mano nella mano affermando di essere tornati insieme. I due hanno deciso di dare una'altra possibilità alla al loro amore che durava da due anni.

La notizia non è stata accolta bene da tutti i follower: fin da subito la Martinengo è stata accusata di tenere legato a lei un ragazzo più giovane al quale potrebbe negare delle esperienze importanti, ma ciò non l'ha mai scoraggiata. Evidentemente Sabrina è una donna molto sicura di sé.