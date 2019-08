Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset vi è sicuramente Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni che vedrà protagoniste delle coppie famose. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nome della conduttrice che prenderà il posto di Simona Ventura. Trattasi di Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5. Occhi puntati anche sul cast di coppie di questa seconda edizione del reality show: in queste ore, infatti, è stato svelato che tra le papabili coppie potrebbe esserci anche quella formata dal figlio di Alba Parietti e dalla sua fidanzata.

Le coppie di Temptation Island Vip 2: in lizza anche Francesco Oppini con Cristina

Sulle pagine de Il Vicolo delle News, infatti, è stato svelato che una delle coppie in gara in questa seconda edizione del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, potrebbe essere quella formata da Francesco Oppini e dalla sua fidanzata Cristina Tomasini.

Lui è noto al grande pubblico per essere il figlio della showgirl e conduttrice Alba Parietti e di Franco Oppini, mentre Cristina è una ragazza di Bergamo completamente lontana ed estranea al mondo della televisione e dello spettacolo.

Una coppia che potrebbe incuriosire molto il pubblico e che andrebbe ad aggiungersi a quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Sarebbe saltata, invece, la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran: a quanto pare gli autori avrebbero preferito un'altra coppia con alle spalle un vissuto più forte da raccontare.

In attesa di scoprire quello che sarà il cast ufficiale di questa seconda edizione di Temptation Island Vip, vi annunciamo che le registrazioni del reality show prenderanno il via a fine agosto, mentre la messa in onda è prevista a partire da metà settembre su Canale 5.

Le parole di Alessia Marcuzzi sul cast di Temptation Island Vip: 'Mi piacciono'

Intervistata dal magazine di Uomini e donne, la Marcuzzi ha ammesso di essere felicissima e al tempo stesso elettrizzata per questa nuova avventura professionale che la aspetta dal prossimo settembre. Per lei sarà un'esperienza completamente diversa da quelle che ha fatto fino a questo momento in televisione e ha aggiunto che le piace poter ascoltare le persone, le loro storie e immedesimarsi in situazioni che potrebbero capitare a tutti.

La padrona di casa del reality show si è espressa anche sulle coppie che sono state già scelte dagli autori per questa seconda edizione. "Mi piacciono e non vedo l'ora di vederle all'opera", ha dichiarato la Marcuzzi al magazine di Uomini e donne, lasciando così intendere che anche questa volta ci sarà un cast "pazzesco".