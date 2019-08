Damiano Er Faina con la sua fidanzata Sharon compone una delle sei coppie che prenderà parte a Temptation Island Vip: la notizia della presenza dello youtuber al reality non è piaciuta a molti utenti del web che si sono schierati contro di lui. Tra questi anche Francesco Chiofalo, che ha fatto parte del cast di Temptation Island in qualità di fidanzato prima e lo scorso anno in qualità di tentatore. Il motivo è legato al modo in cui Damiano si è sempre espresso nei riguardi di alcuni personaggi Mediaset tra cui Barbara D'Urso.

Francesco su Damiano: 'È un venduto'

Francesco Chiofalo è partito all'attacco di Damiano Coccia, questo il nome all'anagrafe del ragazzo, con affermazioni pesanti nei confronti dello youtuber che ha additato come falso in quanto, secondo l'opinione del personal trainer, Er Faina ha preso in giro coloro che lo seguivamo solo per guadagnare follower. 'Lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità', ha asserito sui social Francesco che poi ha proseguito aggiungendo che tutti i suoi principi sono andati persi non appena gli hanno proposto di fare tv e guadagnare.

Inoltre, anche la fidanzata sarebbe stata 'venduta' per quattro spicci, sempre secondo la visione del Chiofalo. Infatti, Damiano si era sempre vantato di avere una fidanzata che non apparteneva al mondo dello spettacolo ma poi non ha esitato a portarla in tv per partecipare a Temptation Island Vip.

Chiofalo non segue più Er Faina

'Lui ha deluso tutti noi che lo seguivamo e lo credevamo', ha proseguito nel suo sfogo Francesco, aggiungendo anche che i suoi sostenitori si sentiti presi in giro poiché probabilmente tutto ciò che Damiano diceva era solo un modo di acquistare follower.

Poi, il personal trainer ha proseguito con l'affondo indicando Er Faina come un buffone. Insomma, un attacco in piena regola che si è concluso con una proposta di Chiofalo.

Francesco, infatti, ha spinto tutti a non seguire più sui social Damiano facendo scendere il suo numero di seguaci. Lui ha già smesso di seguire Er Faina sentendosi tradito. Infine, Francesco, che si era schierato dalla parte della redazione di Uomini e Donne nella diatriba estiva che ha visto protagoniste soprattutto Raffaella Mennoia e Teresa Cilia, ha voluto precisare che non ce l'ha in nessun modo con la redazione del programma.

L'unica critica, anche piuttosto aspra, va nei confronti di Damiano che ha detto per anni cose poi smentite con la sua partecipazione al reality sui sentimenti di Canale 5. Quel che è certo è che le polemiche sono solo all'inizio e per i protagonisti del docu-reality ci sarà modo di rispondere in modo adeguato.