La partecipazione a Temptation Island Vip 2 di Damiano Coccia, alias Damiano Er Faina, sta facendo molto discutere e molti personaggi hanno chiaramente detto di non apprezzare la sua presenza: in queste ore si è unita al coro delle proteste anche Vladimir Luxuria. Damiano è divenuto celebre sui social per le numerose critiche al mondo dello spettacolo e a chi vi lavora all'interno: nei suoi video il giovane youtuber romano ha lanciato spesso delle frecciatine rivolte a Barbara D'Urso o al "Ken umano", per poi passare a Fedez, alle coppie gay e Alessandra Celentano.

Nelle scorse ore Vladimir Luxuria ha commentato in modo negativo la presenza del romano con la fidanzata Sharon all'interno del cast: "La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero". Secondo l'opinionista Mediaset è un controsenso la partecipazione di Er Faina al reality perché è una persona che ha sempre puntato il dito contro quel genere di programmi.

Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 21 agosto 2019

Tuttavia, all'ennesima polemica sollevata sul suo conto il diretto interessato ha rotto il silenzio.

Damiano attraverso i social ha dato luogo ad un vero e proprio sfogo: "Volevo ricordare a tutti che sono in atto le consultazioni del Presidente della Repubblica. Non abbiamo un governo. Tra due giorni inizia la Serie A. Sono contento che parliate di me, ma forse ci sta un po' di meglio da fare".

Nei giorni scorsi era Er Faina era finito nel mirino anche di Tina Cipollari e Francesco Chiofalo: la prima come Vladimir Luxuria ha accusato il romano di essere incoerente con le sue idee, Lenticchio invece senza mezzi termini ha sparato a zero ammettendo di essere rimasto deluso.

Chissà se l'inizio del reality dell'amore riuscirà o meno a placare le tante polemiche intorno alla coppia formata da Damiano e Sharon, al momento il romano sembra essere nel mezzo di una tempesta mediatica.

Svelate le sei coppie nel cast

La seconda edizione di Temptation Island dedicata ai personaggi famosi sta per prendere il via: dopo l'addio di Simona Ventura passata da Mediaset alla Rai, la conduzione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi.

Stando alle anticipazioni dal 24 agosto inizieranno le registrazioni, mentre a settembre il programma verrà trasmesso su Canale 5. Attraverso un video pubblicato sui vari canali social sono state svelate le sei coppie pronte a mettere in gioco i loro sentimenti. Tra le più famose ci saranno Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti e Anna Pettinelli con il compagno Stefano Macchi. Oltre al discusso Damiano Coccia detto Er Faina in coppia con Sharon Macri, approderanno sull'isola dell'amore anche Serena Enardu con Pago.

Infine, saranno protagonisti del reality anche Ciro Petrone, conosciuto grazie al film "Gomorra", con la fidanzata Federica Caputo e Simone Bonaccorsi in coppia con Chiara Esposito.