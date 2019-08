Sono sei in tutto gli ex protagonisti di Uomini e donne ad essere "spariti" da Instagram da quando sono cominciate le registrazioni di Temptation Island Vip 2 in Sardegna: un ex tronista e ben cinque corteggiatori infatti hanno fatto perdere le proprie tracce sui social network da qualche giorno, portando tanti a pensare che ricopriranno il ruolo di "tentatori" nell'amato reality di Canale 5.

Gli ex di U&D che potrebbero partecipare a Temptation

Come accade ormai da anni, anche per mettere su il cast della seconda edizione Vip di Temptation Island la redazione ha "pescato" tra i protagonisti che fanno parte del recente passato di Uomini e Donne.

Stando alle indiscrezioni che riportano molti siti di gossip in queste ore, sembra che siano almeno 6 gli ex del dating-show che ricopriranno il ruolo di "tentatori" nel reality condotto da Alessia Marcuzzi.

A far pensare che questi ragazzi torneranno presto davanti alle telecamere di Canale 5 è la loro insolita assenza dai social network: come hanno notato i più attenti, infatti, un ex tronista e cinque ex corteggiatori del programma di Maria De Filippi non si fanno vivi su Instagram da quando sono cominciate le riprese in Sardegna.

Dovrebbero figurare tra i single del format Mediaset: Nicolò Brigante (tronista siciliano che un annetto fa scelse Virginia Stablum), Federica Spano (spasimante di Andrea Cerioli, che alla fine le preferì Arianna Cirrincione), Federica Francia (ex conoscenza di Andrea Zelletta), Fabrizio Baldassarre (corteggiatore sia di Sabrina Ghio che di Angela Nasti), Antonio Moriconi ("non scelta" di Teresa Langella) e Cecilia Zagarrigo (anni fa alla corte prima di Oscar Branzani e poi di Luca Onestini).

Sarebbero almeno sei, dunque, i tentatori provenienti da Uomini e Donne: chi di loro riuscirà a fare breccia nel cuore di almeno uno dei fidanzati Vip del cast?

Alessia Marcuzzi in Sardegna per il via alle riprese

Il cast di Temptation Island Vip 2 è quasi al completo: nell'attesa di scoprire i nomi degli altri single che avranno il compito di mettere alla prova i concorrenti di quest'anno, ricordiamo che esattamente una settimana fa sono state ufficializzate le 6 coppie.

Damiano Er Faina con la fidanzata, Serena Enardu e Pago, Anna Pettinelli e il compagno Matteo, Simone Bonaccorsi (Mister Italia 2019) con la sua dolce metà, Ciro Petrone e la fidanzata, Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea: sono questi i protagonisti della seconda edizione del reality Mediaset dedicata ai personaggi famosi e alle loro storie d'amore.

La conduttrice Alessia Marcuzzi, intanto, si trova in Sardegna già da qualche giorno: a brevissimo (con ogni probabilità oggi, lunedì 26 agosto), inizieranno le riprese delle puntate che il pubblico vedrà in Tv a partire da metà settembre.