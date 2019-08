Stando a quello che sostengono i blog e i siti di gossip, sarebbero tantissimi gli ex di Uomini e Donne scelti per ricoprire il ruolo di single nella seconda edizione Vip di Temptation Island. Le indiscrezioni che circolano in rete, fanno sapere che i concorrenti del reality saranno presto tentati da ex corteggiatori molto amati (Antonio Moriconi su tutti), il tronista siciliano Nicolò Brigante e forse un ex cavaliere del Trono Over dal grande charme, Michele Loprieno.

I papabili 'tentatori' Vip del nuovo Temptation

In Sardegna, fervono i preparativi per l'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2: già da qualche giorno, però, tutti i protagonisti del cast hanno fatto perdere le loro tracce sui social network. È proprio grazie all'improvvisa sparizione da Instagram di alcuni personaggi conosciuti, che i più attenti sono arrivati a stilare un elenco di quelli che dovrebbero essere i "tentatori" di quest'annata del reality.

Leggendo la lista che i blog come "Vicolo delle News" e "Isa&Chia" hanno pubblicato, si intuisce che anche stavolta la redazione ha puntato forte sulle celebrità che il pubblico ha conosciuto grazie alla loro partecipazione a Uomini e donne.

Tra i single che abiteranno i villaggi per i prossimi 21 giorni, dunque, dovrebbero esserci Cecilia Zagarrigo (ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini), Antonio Moriconi (non scelta di Teresa Langella), Fabrizio Baldassarre (vecchia conoscenza di Sabrina Ghio e Angela Nasti), Federica Spano e Federica Francia (rispettivamente ex spasimanti di Andrea Cerioli e Andrea Zelletta), Giorgia Caldarulo (corteggiatrice di Paolo Crivellin e oggi influencer) e Antonio Catania (conoscenza di Nilufar Addati).

Tra i molti ragazzi/e che proveranno a tentare i 12 concorrenti di Temptation, ci sarebbe anche un famoso ex tronista di U&D: lui è Nicolò Brigante e, esattamente come tutti gli altri, non si fa vivo sul web da quando tutto il cast del format è voltato sull'isola sarda nell'attesa del via delle registrazioni.

Un cavaliere del Trono Over forse nel cast

Un altro ex protagonisti del recente passato di Uomini e Donne che si dice figuri tra i "tentatori", è Michele Loprieno, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione al Trono Over nella stagione 2018/2019.

L'ex cavaliere ha fatto parte del parterre maschile del programma per alcuni mesi, salvo poi decidere di abbandonare in seguito alle furiose liti col collega Armando Incarnato.

La presenza del bel signore nel cast del reality Mediaset, è tutt'altro che fuori luogo: si sa, infatti, che alcune delle fidanzate che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto, non sono giovanissime. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli, in particolare, potrebbero essere attratte dall'eleganza e dalle buone maniere di Michele.