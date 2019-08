Cresce l'attesa per la messa in onda della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 che rivedremo in onda da metà settembre in prime time. In questi giorni sono cominciate le riprese ufficiali della trasmissione che sarà condotta da Alessia Marcuzzi e sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati svelati i nomi delle coppie che sarebbero state scartate ai provini dalla produzione, in quanto non ritenute adatte per la trasmissione Mediaset.

Tra queste ci sarebbe anche la coppia formata da Jeremias Rodriguez e la sua dolce metà Soleil Sorge.

I nomi delle coppie scartate dal cast di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi

Nel dettaglio, infatti, Spy ha rivelato che Jeremias e Soleil sarebbero stati scartati dalla produzione perché non sono stati ritenuti idonei per mettersi in gioco. Del resto i due stanno insieme da non molto tempo e nel corso di questi mesi hanno dovuto affrontare già diversi 'alti e bassi' tra cui un periodo di crisi che tuttavia è stato risolto.

Non parteciperà alla seconda edizione di Temptation Island Vip neppure la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i quali ormai stanno felicemente insieme da ben due anni. Sempre secondo le indiscrezioni del settimanale Spy, i due non prenderanno parte al reality show a causa della 'folle gelosia' di Cecilia nei confronti del suo statuario fidanzato.

Tra le coppie scartate dalla produzione del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, vi segnaliamo anche quella composta da Alex Belli e Delia Duran, la cui popolarità è cresciuta dopo l'ultima edizione del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D'Urso, dove ci sono stati degli scontri accesi tra i due e Mila Suarez, ex fidanzata dell'attore e modello.

Tra i vip in gara ci sarà anche Damiano Er Faina, criticato da Tina

Le porte dell'isola delle tentazioni di Canale 5 non sono state aperte neppure per Elena Morali e il suo compagno, il comico Scintilla, anche loro onnipresenti nei talk show della D'Urso. Niente da fare neppure per Corinne Clery e il suo giovanissimo fidanzato.

Di sicuro, invece, prenderà parte al reality show lo youtuber Damiano Coccia detto 'Er Faina', la cui presenza ha scatenato una vastità di polemiche in rete e sui social.

Contro di lui si è scagliata duramente anche Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e donne che in passato è stata pesantemente offesa da Er Faina sui social per il suo aspetto fisico. E poi ancora nel cast ufficiale di Temptation Island Vip troveremo anche la coppia composta da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti e quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi.