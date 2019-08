Si è conclusa la sesta edizione di Temptation Island e i vari protagonisti del reality sono tornati alla vita quotidiana, compresa quella social. Tra questi vi sono anche Sabrina e Nicola, una delle poche coppie che pur essendo uscite da separate dal villaggio delle tentazioni di Canale 5, ha poi deciso di riprendere in mano le redini del loro rapporto e alla fine sono tornati assieme. Nicola, così, ha dimenticato definitivamente la single Maddalena che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore e proprio quest'ultima, su Instagram, ha lanciato una frecciatina a Sabrina, mettendo un like ad un commento non proprio carino nei confronti della donna.

Il like di Maddalena contro Sabrina, tornata di nuovo con Nicola dopo Temptation

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la tentatrice Maddalena non si è risparmiata nel mettere un like Instagram al commento di un'utente la quale diceva di non riuscirsi a spiegare come Nicola avesse fatto a frequentare Sabrina, al punto da definirla 'un'oscenità'.

'Più che altro sembra la mamma', ha scritto questa utente su Instagram dove si può vedere il like di Maddalena, che a quanto pare condivide il messaggio di questa spettatrice di Temptation Island.

Insomma sembrerebbe proprio che la bella tentatrice non abbia gradito più di tanto questo ritorno di fiamma che c'è stato tra Sabrina e Nicola, anche perché il ragazzo subito dopo il falò d'addio con la sua fidanzata, era corso proprio da Maddalena, la quale sembrava ben disposta a voler proseguire la conoscenza fuori dal villaggio e dal contesto televisivo.

La stessa Maddalena, intervistata dal magazine di Uomini e donne, aveva usato parole molto forti e dolci per descrivere il rapporto nato con Nicola a Temptation Island. 'È nato un legame bellissimo, magico, fatto di sguardi e complicità', aveva dichiarato la tentatrice, aggiungendo che all'interno del villaggio sia lei che Nicola si erano resi conto di non poter fare più a meno l'uno dell'altro.

'Mi ha riaperto il cuore', diceva la tentatrice su Nicola

'Abbiamo anche pianto insieme', ha raccontato Maddalena al magazine ribadendo che tra di loro si era venuto a creare un qualcosa di speciale e soprattutto vero.

La ragazza non si era fatta problemi nel dire che le emozioni provate con Nicola all'interno del villaggio di Temptation Island le avevano riaperto il cuore.

Insomma da queste parole rilasciate al settimanale di Uomini e donne, sembrava proprio che la bella Maddalena ci credeva e sperava per davvero di poter costruire qualcosa con Nicola fuori dal programma. Peccato, però, che alla fine il ragazzo abbia preferito ridare una seconda chance alla sua storia d'amore con Sabrina.