Il cast della seconda edizione di Temptation Island dedicata alle coppie conosciute sta prendendo forma. In queste ore è stata svelata una probabile presenza di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

La partecipazione del personal trainer romano nel reality dell'amore, è stata accolta con molto entusiasmo dai telespettatori del programma. Il giovane conosciuto con il soprannome di 'Lenticchio' aveva partecipato alla quarta edizione Nip, con la fidanzata dell'epoca Selvaggia Roma.

Antonella Fiordelisi invece, fu la sua tentatrice con la quale instaurò un ottimo rapporto.

Stando alle indiscrezioni riportate su Il Vicolo delle News, si legge: "La seconda coppia che andrà a far parte del cast, ci è stata rivelata da una talpina molto fidata: si tratta di Francesco Chiofalo e la spadaccina Antonella Fiordelisi." In merito ai motivi che hanno spinto la coppia a mettersi in gioco, non è stato rivelato nulla.

Antonella e Francesco infatti, sono fidanzati soltanto da 4 mesi. I due si sono ritrovati dopo la malattia del giovane. Come molti ricordano, Francesco lo scorso gennaio ha subito una delicata operazione al cervello, a causa di un tumore al cervello.

Siamo certi che stavolta Lenticchio riuscirà a non incappare negli errori del passato. Avendo già fatto un suo percorso all'interno del villaggio dei fidanzati, sarà tutto diverso per il romano. Tuttavia per avere una conferma sulla presenza della coppia, bisognerà attendere la data d'inizio del reality.

Alex Belli e Delia Duran: fuori dal cast

Dopo aver svelato le prime due ipotetiche coppie di Temptation Island Vip2, sta impazzando il toto-nomi. Oltre a Francesco Chiofalo con la sua Antonella, sbarcherà in Sardegna Nathalie Caldonazzo ed Andrea. Potrebbero arrivare nel cast anche Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, Lory Del Santo ed il suo fidanzato. Poi si parla di due ex tronisti di Uomini e Donne: Andrea Zelletta con Natalia e Teresa Langella con Andrea Dal Corso.

Sarebbe saltato all'ultimo momento la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran. Secondo le indiscrezioni lanciate da Oggi, la produzione avrebbe preferito lasciare spazio ad altre coppie.

Alessia Marcuzzi: pronta per la nuova avventura

Alessia Marcuzzi sta già scaldando i motori per questa sua nuova avventura. La conduttrice Mediaset in una recente intervista, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di vedere le coppie all'opera".

Al contrario di quanto fatto fino ad oggi negli altri reality, la Marcuzzi potrà vivere da vicina i partecipanti: "Avrò modo di parlare tanto tempo con loro, non essendo in diretta". Infine, la romana ha confessato che uno dei suoi pregi è saper ascoltare le persone.