Dopo aver letto cosa si dice sui social network, Teresa Cilia ha deciso di esporsi nuovamente per fare chiarezza sull'attacco che ha fatto alcuni giorni fa ad un membro della redazione di Uomini e donne. L'ex tronista, dunque, ha precisato di avercela esclusivamente con Raffaella Mennoia e che il loro rapporto, sia professionale che umano, si è interrotto dopo un episodio specifico accaduto in studio anni fa.

Il nuovo sfogo di Teresa contro la Mennoia

Sono passati un po' di giorni da quando Mario Serpa ha puntato il dito contro alcuni redattori di Uomini e Donne: prendendo spunto dalla vacanza che l'autore Michele Perna sta condividendo col suo ex Claudio Sona, il romano ha cominciato a rendere pubblico tutti i suoi pensieri poco carini sugli addetti ai lavori.

A prendere di mira soprattutto Raffaella Mennoia, è stata anche Teresa Cilia: la bella siciliana, infatti, ha dedicato una Stories piuttosto polemica all'ex collega.

"Tutto torna nella vita, soprattutto quando fai del male. Finta come poche", ha scritto la tronista sul suo profilo Instagram.

Oggi, dopo aver letto cosa si dice sui social network su questa faccenda, la ragazza è intervenuta nuovamente per fare delle importanti puntualizzazioni.

"Io ho parlato di una singola persona, non dell'intero staff. Non ce l'ho con la redazione, ma con una sola persona", ha fatto sapere la giovane in alcuni video che stanno facendo il giro della rete.

La destinataria dello sfogo che Teresa ha avuto poco tempo fa, è sempre la collaboratrice di Maria De Filippi, della quale la stessa dice di non voler parlare più di tanto perché c'è una situazione delicata e complessa in mezzo.

"Ma state tranquilli, tutti i nodi vengono al pettine", ha aggiunto la moglie di Salvatore Di Carlo con un tono sibillino.

I ringraziamenti a Maria De Filippi

La Cilia, prima di spiegare come mai ha lasciato il lavoro che le è stato offerto nella redazione di C'è posta per te dopo la scelta, ci ha tenuto a ringraziare l'unica persona che le ha dato una chance: Maria De Filippi. "L'unica a cui devo dire grazie, è la padrona di casa.

È merito suo se ho fatto Uomini e Donne e poi Temptation Island, ed era lei che mi pagava, nessun'altro".

Il rapporto tra Teresa e gli autori del dating-show, a dire della ragazza si sarebbe bruscamente interrotto durante la registrazione di una puntata speciale dedicata a Temptation. La siciliana ha raccontato che suo marito Salvatore quel giorno si accorse di un gesto poco carino che qualcuno ha fatto e, preso dall'orgoglio, lasciò lo studio senza avvertire.

"Io non spunto nel piatto nel quale ho mangiato perché ho trascorso 4 anni fantastici al loro fianco. Io e Salvo abbiamo sempre portato rispetto a tutti, ed oggi ce l'abbiamo solo con una persona. Quando io vedo qualcosa che non mi piace, non lecco il c..., ma giro i tacchi e me ne vado".