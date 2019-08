Ogni giorno che passa, sono sempre di più gli ex protagonisti di Uomini e donne che si espongono sui social network per puntare il dito contro alcuni membri della redazione. L'obiettivo preferito di chi ha partecipato al dating-show negli anni scorsi, sembra essere Raffaella Mennoia: l'autrice, infatti, è stata presa di mira prima da Mario Serpa e poi da una ragazza che ha lavorato per un periodo nel backstage, Teresa Cilia.

Lo sfogo di Teresa contro la redazione e la Mennoia

Teresa Cilia è conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista: la storia d'amore che ha iniziato con Salvatore Di Carlo (suo attuale marito) davanti alle telecamere, ha reso la ragazza uno dei volti più amati dal pubblico. In questi giorni in cui tanti si stanno esponendo per attaccare la redazione del programma che li ha visti debuttare sul piccolo schermo, anche la bella siciliana ha deciso di fare altrettanto con una Instagram Stories che sta facendo il giro del web.

Dopo aver letto gli sfoghi di Mario Serpa, Claudio Metrangolo ed Alex Migliorini contro alcuni autori del dating-show, la giovane si è fatta coraggio ed ha scelto di pubblicare sul suo profilo un messaggio chiaramente rivolto a Raffaella Mennoia.

"Tutto torna nella vita, soprattutto quando fai del male. La cosa bella? Godersi lo spettacolo dal di fuori e ridere sempre e comunque", ha scritto Teresa ieri sera.

A far pensare che queste parole siano indirizzate alla storica collaboratrice di Maria De Filippi, sono gli hashtag che l'influencer ha usato per chiudere il suo pensiero: "Meglio stare zitti, finta come poche".

Questa frecciatina della Cilia (accompagnata dal sottofondo musicale di "Arrogante" di Irama), dunque, aveva come destinataria una donna che, a suo parere, prenderebbe in giro parecchie persone con il suo comportamento poco corretto.

A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, però, è stato anche il passato professionale della tronista: si ricorda, infatti, che la sicula ha lavorato per un periodo nella redazione di uno dei programmi della Fascino (probabilmente C'è posta per te), perciò è stata a stretto contatto con la Mennoia.

Teresa e Salvatore 'abbandonati' dalla redazione

A far aumentare i sospetti su un rapporto non idilliaco tra Teresa e Raffaella, sono state anche le dichiarazioni che ha rilasciato Salvatore Di Carlo sul suo mancato ritorno negli studi di Uomini e Donne con la moglie per parlare della loro storia d'amore.

Ad una fan che gli ha chiesto come mai lui e la Cilia non vengono più invitati nel programma che li ha fatti conoscere ed innamorare, il siciliano ha risposto: "Questa domanda dovresti farla a chi di competenza. Se il nostro matrimonio non è stato mandato in onda a U&D (le immagini esclusive le ha trasmesse Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ndr) è perché ci hanno detto che non avrebbe avuto riscontri né economici né di visibilità. La produzione non ha voluto rischiare".

Il legame tra questa coppia e gli addetti ai lavori, deve essersi interrotto qualche tempo fa quando Teresa ha smesso di collaborare con loro: dopo un annetto trascorso a Roma, infatti, la ragazza ha deciso di lasciare la redazione e tornare nella sua Sicilia per stare anche più vicina al marito.