Non si placa lo scontro che vede protagonisti Teresa Cilia, Gianni Sperti e altri protagonisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Da giorni, ormai, l'ex tronista siciliana sta lanciando delle frecciatine al vetriolo sia contro Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, sia contro Gianni Sperti che da anni è uno dei volti simbolo del programma.

Quest'oggi, la Cilia ha sbottato nuovamente contro Gianni al punto da utilizzare il termine 'ignorante' in un post messo su Instagram dove ha taggato l'ex marito di Paola Barale.

Uomini e donne, scontro tra Teresa e Gianni e volano offese: 'Sei ignorante'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Teresa Cilia ha nuovamente mosso il dito contro Gianni Sperti, in cui dice che sta seduto da oltre vent'anni a Uomini e donne nelle vesti di opinionista, ma non avrebbe mai detto qualcosa di sensato.

Per l'ex tronista questo equivale a dire che Gianni sarebbe una persona ignorante e senza personalità. E poi ancora ha taggato il diretto interessato scrivendo: 'Ah dimenticavo, tu sei ballerino'.

Immediata la reazione dell'opinionista di Uomini e donne, che anche questa volta ha voluto replicare per le rime alle parole dell'ex tronista siciliana. Gianni, senza troppi mezzi termini, ha scritto un post in cui dice che sputare nel piatto dove si è mangiato è l'equivalente dello sput...

'Eravate liberi di non mangiare in quel piatto', ha proseguito Sperti, aggiungendo poi che 'capisce i vantaggi' del farlo e lanciando così l'ennesima frecciatina non solo contro Teresa ma anche contro Salvatore.

Il duro attacco di Karina contro Teresa Cilia, ma l'ex tronista sbotta e tira in ballo Paola Frizziero

Nel corso delle ultime ore contro Teresa Cilia si è scagliata anche Karina Cascella, la quale dal suo profilo Instagram ha assunto le difese di Raffaella Mennoia, scagliandosi contro l'ex tronista che ha definito una persona 'ingrata', dato che grazie a Uomini e donne e a quelle persone che adesso offende e critica, ha trovato l'amore della sua vita ed è felicemente sposata.

Teresa, però, anche questa volta non è rimasta zitta e si è scagliata duramente contro Karina Cascella, tirando in ballo la sua love story con Salvatore Angelucci, che conobbe a Uomini e donne quando il ragazzo corteggiava Paola Frizziero. A proposito di quell'esperienza, Teresa ha dichiarato che Karina non può proprio permettersi di parlare, dato che in coppia con Raffaella hanno cercato di far passare la Frizziero per 'pazza', e nel frattempo le 'rubava il fidanzato', visto che poco dopo la relazione tra Karina e Salvatore venne allo scoperto.