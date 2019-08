Si rinnova anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con una delle le serie televisive più avvincenti degli ultimi mesi, "The Fix", che vanta all'interno del suo cast attori del calibro di Adewale Akinnuoye-Agbaye, Adam Rayner e Merrin Dungey. Lunedì 19 agosto, infatti, sono andati in onda in prima serata su Canale 5, gli ultimi tre episodi inediti della prima stagione, l'8 il 9 ed il 10, rispettivamente intitolati "Regina del giorno", "Pericolo!" e "Making a murderer". Se per caso non si è avuta la possibilità di seguire la terza puntata in diretta, sarà possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della terza puntata di 'The Fix'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'ottavo, nono e decimo episodio sarà disponibile solo online sul sito on demand Mediaset Play. All'interno del sito appena citato è possibile trovare un vasto catalogo di video in cui saranno facilmente reperibili le repliche di "The Fix", all'interno della pagina dedicata alla serie. Da ricordare che i video presenti su Mediaset Play sono visibili soltanto agli utenti registrati, quindi è preferibile registrarsi al sito prima di tentare di visualizzare qualsiasi replica.

La registrazione va effettuata sul sito stesso ed è semplice, gratuita e permette di scaricare un'app con cui guardare i video che si desiderano anche sui dispositivi mobili di ultima generazione (smartphone, tablet etc.).

La sinossi ufficiale

La trama della terza ed ultima puntata di "The Fix" ci segnala che, spaventato dall'idea di poter essere arrestato per l'omicidio della fidanzata, Sevvy Johnson offrirà una ricca ricompensa a tutti quelli capaci di fornirgli informazioni utili per scoprire l'identità dell'assassino della giovane.

Resosi conto che un uomo misterioso sta tormentando Maia da tempo, Cj ideerà un elaborato piano per individuarlo e catturarlo. Nel frattempo, Ezra Wolf e Seevy concentreranno le loro forze per scoprire cosa successe a Jessica Meyer nel suo ultimo giorno di vita. Così, grazie ad una soffiata verranno a sapere che la Meyer, poco prima di morire, aveva intrapreso un lungo viaggio per raggiungere un misterioso poligono di tiro.

Poco dopo, Seevy Johnson rimarrà molto sorpreso nel ricevere una misteriosa missiva proveniente da uno studio legale a lui sconosciuto. Incuriosito dalla lettera, l'uomo deciderà di fare una mossa molto ardita che potrebbe rovinare definitivamente il suo futuro. Nel frattempo, gli inquirenti scopriranno le prove necessarie per sciogliere gli ultimi dubbi legati all'omicidio di Jessica, così da poter finalmente rivelare al pubblico chi è stato ad uccidere la giovane.