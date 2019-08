La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua ad avere molto successo in Italia. La serie televisiva è momentaneamente in pausa e proseguirà la messa in onda lunedì 19 agosto. I telespettatori potranno assistere ad un doppio appuntamento, dalle 15:45 alle 16:46.

Nuovi colpi di scena coinvolgeranno il pubblico della quinta rete televisiva italiana. Infatti, le puntate turche ci anticipano che Bulut, sarà uno dei personaggi al centro dei prossimi episodi.

Il nipotino dell'Aslan è rimasto orfano, in seguito all'assassinio dei suoi genitori da parte di Hakan. Il coniuge Onder desiderava la sua custodia per avere le quote nell'azienda di Ferit.

Il piccolo Bulut, affidato a Ferit e Nazli, picchia un compagno a scuola

Dopo il matrimonio tra Ferit e Nazli, l'Aslan non perderà tempo a formalizzare la richiesta dell'affidamento del nipotino Bulut al tribunale di Istanbul.

Il giorno dell'udienza arriverà presto e sarà interessato da un tragico litigio tra gli zii del piccolo. Deniz minaccerà Ferit Aslan di dire tutta la verità al giudice riguardo la vera natura del matrimonio dei protagonisti. Secondo i giovani sarebbe stata Asuman a spifferare il segreto. Tuttavia, lo zio paterno di Bulut presto smentirà questa storia.

Durante il processo, sarà chiamato a testimoniare lo stesso Bulut.

Il piccolo continuerà a ribadire che le uniche persone con cui vorrebbe vivere sono lo zio Ferit e Nazli. Il giudice avrà ancora dei dubbi in merito alle parole del bambino e continuerà ad ascoltarlo. Bulut racconterà del giorno in cui è scoppiata una lite tra Demet e Hakan ed è stato costretto a chiamare lo zio, visto che temeva che potesse accadere il peggio.

Il giudice rimarrà ancora indeciso.

Sarà solo dopo la testimonianza di Bulut che Deniz si deciderà a farsi avanti. A questo punto Ferit e Nazli temeranno di perdere la causa. Tuttavia, il musicista parlerà a favore dei due protagonisti e permetterà loro di avere l'affidamento del piccolo.

Usciranno dall'aula tutti felici per la notizia, tranne Hakan, che escogiterà un nuovo piano. Dopo qualche tempo Nazli sarà sempre più preoccupata per il ristorante.

Infatti, la cuoca avrà qualche difficoltà nel pagare il mutuo. Mentre si troverà immersa nelle sue preoccupazioni finanziarie, le squillerà il telefono. Si tratterà della scuola di Bulut, che chiamerà Nazli per informarla che il nipotino dell'Aslan ha picchiato un suo compagno di scuola. La cuoca si precipiterà ad andare a prenderlo.

Bitter Sweet, la soap su Canale 5

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è stata girata in Turchia nel 2017 e trasmessa in Italia nel 2019 su Canale 5.

Racconta di Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel). I due giovani sono legati da un rapporto di amore ed odio, ostacolato costantemente dai perfidi Hakan e Demet. Gli Onder si rivelano solamente interessati all'azienda del giovane architetto Ferit e per ottenerla commettono gravi crimini ed infrazioni.

Tra i piani di Hakan c'è il delitto dei genitori di Bulut ed il suo affidamento per ottenere il 48% di azioni della Pusula Holding. Tuttavia, quando Ferit e Nazli otterranno la custodia del piccolo, Pelin sarà assoldata dallo sposo Onder. L'ex fidanzata di Ferit dovrà far cadere tra le sue braccia l'Aslan in cambio di denaro da Hakan.