La faida interna tra alcuni degli ex protagonisti di Uomini e donne e Raffaella Mennoia prosegue. Il primo ad attaccare la redazione del programma è stato Mario Serpa. Dopo di lui nei giorni scorsi ha vuotato il sacco anche Teresa Cilia. Quest'ultima ha raccontato di essere grata solo a Maria De Filippi per l'oppurtunità concessa, ma non si è risparmiata con le critiche alla storica autrice. Dopo le parole al veleno dell'ex tronista siciliana, il popolo del web ha assistito ad un nuovo botta e risposta tra Gianni Sperti e la Cilia.

Senza girare troppo intorno alla situazione, l'opinionista del dating pomeridiano su Instagram ha postato in una Story: "Sputare nel piatto dove hai mangiato, equivale a sputarsi in faccia da soli." Nel corso del messaggio Sperti poi ha rincarato la dose, tirando in ballo anche Salvatore Di Carlo, nonché marito della bella siciliana: "Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi." A quanto pare l'opinionista sembra non aver apprezzato affatto le ultime dichiarazioni rilasciate da Teresa Cilia.

Il messaggio di Gianni Sperti da molti utenti è stato visto come una chiara frecciatina nei confronti dell'ex tronista, tanto che ha provocato la reazione della diretta interessata. Teresa dopo aver letto le parole pronunciate da Gianni Sperti ha replicato al veleno. La giovane ha accusato Sperti di non avere una personalità, perché da troppo tempo sarebbe seduto negli studi Elios in un ruolo non adatto a lui visto che è un ballerino.

A quel punto lo stesso Gianni Sperti ha risposto: "Quindi non avrei detto delle cose giuste, neanche quando parlavo bene di te?". Con molta probabilità il botta e risposta tra i due protagonisti è destinato ad avere dei risvolti.

Karina Cascella: 'Raffaella è stata denigrata'

Le dichiarazioni di Teresa Cilia hanno fatto letteralmente sbottare anche Karina Cascella. L'ex opinionista nonostante sia stata lontana dai social, ha difeso a spada tratta la Mennoia.

In un lungo post dove ha taggato Teresa, Karina ha dichiarato di essere certa dell'operato di Raffaella: "Il ragazzo che hai conosciuto a U&D te lo sei sposato". A quanto pare le parole della Cascella non hanno minimamento toccato la Cilia, perché anche in questo caso è passato al contrattacco.

Lorenzo Riccardi: 'Raffaella è una grande donna'

Ad esprimere la sua opinione su quanto sta accadendo in questi giorni dietro le quinte di Uomini e Donne, ha pensato anche Lorenzo Riccardi.

L'ex tronista e la sua fidanzata si sono schierati dalla parte della Mennoia. Lorenzo e Claudia hanno dichiarato che il lavoro svolto dalla redazione è perfetto e rigoroso, tanto che una volta finita l'esperienza nel programma ci si innamora di chi lavora dietro le quinte. Infine, l'ex tronista ha definito la storica autrice 'una grande donna'.