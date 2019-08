Ormai da diversi giorni, tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia è in atto un grande diverbio social. L'ex tronista di Uomini e donne non ha un buon rapporto con l'autrice di Uomini e Donne, che a suo dire sarebbe una persona falsa. La ragazza ha rivelato che la Mennoia è la prima a prendere in giro le persone e che non può dunque pretendere che gli altri siano onesti. In tutta questa polemica è intervenuta la pagina ufficiale di U&D, che ha commentato il tutto dichiarando che superata una certa soglia diventa necessario intervenire tramite diffide e denunce. A schierarsi dalla parte dell'autrice è stata Karina Cascella, ex opinionista del talk.

Gossip, Karina attacca Teresa su Instagram

Ieri sera, anche l'opinionista è intervenuta per commentare tutta la vicenda che sta tenendo banco sui social. La donna ha dichiarato su Instagram di essere allibita dalla mancanza di rispetto di Teresa Cilia verso la redazione. "Non posso vedere video in cui Raffaella viene denigrata e insultata sia come donna che per quanto riguarda la sua professione.

Tutto ciò per racimolare due follower. Quello è diventato tuo marito ed è l'esempio che tutto ciò che avviene nel programma è reale, Non si infangano le persone che ti hanno fatto del bene" dichiara Karina. Alla moglie di Salvatore Di Carlo non sono andate per nulla bene le affermazioni fatte dalla Cascella. La donna ha infatti duramente replicato attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram.

Teresa Cilia si difende dalle accuse dell'ex opinionista di Uomini e Donne

Cilia ha iniziato dicendo che Raffaella Mennoia è una sua cara amica e che dunque si coprono a vicenda. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi tirato in ballo Paola Frizziero, ex tronista di U&D negli anni scorsi. "Avete fatto passare per pazza quella donna e poi alla fine è uscita fuori la verità. Tu le hai rubato il fidanzato e adesso vieni a fare la morale a me?" confessa Cilia.

La ragazza ha poi ribadito ancora una volta che lei non ha sputato nel piatto dove ha mangiato perché ha ringraziato già Maria De Filippi e sempre la ringrazierà per avergli fatto trovare l'amore.

Inoltre, Teresa ha sottolineato che il suo attacco è solo verso una persona e non contra tutta la redazione della trasmissione. "Apri bene le orecchie. Siete fatte della stessa pasta. La differenza tra me e te è che io non mi faccio comandare da nessuno" conclude la ragazza.

Karina ha così nuovamente replicato, dichiarando di non voler rispondere perché l'ignoranza è un muro difficile da abbattere. La Mennoia invece, sembra invece essersi rinchiusa in silenzio. Da circa un giorno infatti, l'autrice non ha più postato nulla sui social.