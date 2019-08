Mancano ormai solo poche settimane all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne. Molti i fan in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti di questa stagione televisiva. Sul web, nel corso delle settimane, si sono diffuse diverse voci riguardo ai nuovi possibili tronisti. Al momento, quello che sembra essere in pole position è Giulio Raselli. Il ragazzo sarebbe addirittura stato avvistato durante le riprese del video di presentazione.

Al momento, però, non c'è alcuna conferma. Nelle ultime ore sta prendendo piede anche la notizia che, sulla tanto ambita sedia rossa, potrebbe sedere un'ex corteggiatrice della trasmissione della De Filippi: Erica Talco.

Uomini e Donne, Erica Talco forse nuova tronista

In tanti potrebbero non ricordare l'esperienza televisiva di Erica Talco. La ragazza scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Alessandro Pess.

La donna, però, trascorse solo una puntata all'interno degli studi, perché ancora innamorata del suo ex fidanzato. Nel 2013, invece, cercò di partecipare al Grande Fratello 11. Purtroppo però, per via di alcune querele, venne esclusa dal programma soltanto alcuni giorni prima del suo debutto. Secondo quanto riporta il sito web Parma Today, la donna potrebbe essere adesso interessata a ritrovare l'amore a U&D, questa volta nelle vesti da tronista.

Ad avvalorare l'ipotesi che la ragazza possa sedere sulla sedia rossa, c'è anche il fatto che da qualche giorno sono spariti i suoi profili social su Instagram e Facebook, cosa molto strana dato che la ragazza è molto attiva sul web.

Erica potrebbe ritornare in televisione

Sui suoi profili social, la donna ha sempre espresso il desiderio di fare carriera nell'ambito televisivo. Quando decise di lasciare il programma della De Filippi, la ragazza scrisse sul web che preferiva finire nel dimenticatoio piuttosto che prendere in giro le persone.

Al momento Erica ha 25 anni e, conclusa la sua avventura televisiva, ha deciso di aprire un negozio di abbigliamento, coltivando così la sua passione per la moda.

La sua partecipazione a U&D come tronista non è certa, dato che la voce in questione non è stata ancora confermata dalla diretta interessata. Tra i personaggi che si sono candidati per questo ruolo così ambito dai più giovani e non, c'è anche la "fotonica" Katia Fanelli, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Per scoprire, comunque, su chi cadranno le scelte della redazione per l'inizio della nuova stagione del dating show, non resta che aspettare qualche settimana: la messa in onda riprenderà il 16 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 14:45.