Per Costantino Vitagliano, storico ex primo tronista di Uomini e donne, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. O almeno lui ci spera, così come ha rivelato in una nuova intervista concessa in questi giorni al settimanale Di Più. Un ritorno che sicuramente desterebbe grandissima curiosità, dato che Costantino è stato colui che ha dato il via all'epoca dei tronisti e con la sua storia d'amore con Alessandra Pierelli, nata proprio nel programma di Canale 5, ha fatto sognare milioni di spettatori da casa.

A distanza di qualche anno Costantino sarebbe pronto a rimettersi in gioco a Uomini e donne, questa volta però come protagonista del trono over.

Il ritorno di Costantino Vitagliano: vorrebbe partecipare a U&D over

Lui stesso, nel corso dell'intervista concessa al settimanale Di Più, ha ammesso che nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto dovrebbe ripartire dal trono over, dato che sono passati un po' di anni dalla sua prima esperienza e non potrebbe più ricoprire il ruolo di tronista ufficiale della trasmissione di Canale 5.

Tuttavia a Costantino non dispiacerebbe affatto poter ripartire dal trono over, consapevole del fatto che dalla sua parte avrebbe ancora il fisico tonico che ha continuato ad allenare con costanza in questi anni e anche la spregiudicatezza che lo contraddistingue da sempre.

Nell'intervista a Di Più inoltre l'ex tronista Costantino ha ammesso che secondo lui arriverebbero a corteggiarlo molte donne di età compresa tra i venti e i trent'anni.

Insomma Vitagliano non avrebbe nulla da invidiare ai giovani tronisti 'tutti muscoli' che affollano le poltrone rosse della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5.

'Questa volta cercherei il vero amore', dice Costantino

Tuttavia, a differenza della sua prima esperienza Costantino ha ammesso che questa volta vivrebbe l'avventura a Uomini e Donne in maniera completamente differente. L'ex tronista, infatti, ha ammesso che in passato pensava di più al successo e alla popolarità piuttosto che alla ricerca dell'anima gemella.

Questa volta, invece, tutto sarebbe differente dato che alla sua età sarebbe alla ricerca del vero amore, o quanto meno di una persona con la quale stare bene insieme e vivere un sentimento fuori dal contesto televisivo.

Cosa succederà a questo punto? La padrona di casa di Uomini e Donne accoglierà l'appello lanciato da Costantino in queste ore? In attesa del responso, Costantino ha parlato anche della sua ex fidanzata Alessandra, rivelando che ormai non sono più in contatto e quindi non c'è più alcun tipo di rapporto tra di loro.