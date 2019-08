Manuel Galiano dopo l'addio a Giulia Cavaglià sembra aver voltato pagina. L'ex corteggiatore di Uomini e donne mentre si trova in vacanza a San Teodoro, è stato avvistato insieme ad una ragazza mora.

Per chi se lo fosse perso Manuel e Giulia si sono lasciati. Nello specifico alcuni pettegolezzi avevano mormorato un presunto tradimento da parte del ragazzo, durante la vacanza di Ibiza. L'ex protagonista del dating ha sempre negato di aver tradito la sua fidanzata, ma ciò non ha impedito il naufragio della liaison con l'ex tronista.

Da quel momento in poi tra i due è iniziata una serie di botta e risposta al veleno, terminato con l'intervista rilasciata su Witty Tv.

Ad oggi i due giovani sembrano aver voltato entrambi pagina. In questi giorni Galiano si sta godendo un pò di relax sulle bellissime spiagge della Sardegna, in particolare a San Teodoro. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal sito GossipeTv, Manuel sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza mora.

Chi è la giovane non è dato saperlo, così come non possiamo sapere se sia solo un flirt estivo o una storia destinata a durare nel tempo.

L'unica cosa certa nel video condiviso dalla pagina social del sito, è che Manuel è stato beccato mano nella mano con la giovane in atteggiamenti molto affettuosi. Per saperne di più in merito alla vicenda, bisognerà attendere delle dichiarazioni da parte del diretto interessato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

D'altronde non ci sarebbe nulla di male se Manuel avesse deciso di voltare pagina, dal momento che è single. L'unica delusione potrebbe essere per le sue fan, che nella nuova stagione di Uomini e Donne sperano di vedere il giovane seduto sul Trono Classico.

Giulia: baci e coccole con un ragazzo

Se Manuel Galiano pare aver archiviato la fine della relazione con l'ex tronista torinese, anche Giulia Cavaglià sembra aver ritrovato la serenità.

La giovane fin dall'inizio aveva dichiarato di non strapparsi i capelli per nessuno, facendo capire che si sarebbe rialzata nel minor tempo possibile. Nei giorni scorsi l'ex protagonista di Uomini e Donne ha scelto come meta per le vacanze estive la Grecia. Qui la bella 23enne secondo alcune segnalazioni, sarebbe stata avvistata in compagnia di un ragazzo. Inoltre, le ragazze che hanno lanciato l'indiscrezione avrebbero riferito di aver visto Giulia baciarsi per tutta la serata con questa persona misteriosa.

In realtà il giovane non sarebbe che lo stesso ragazzo comparso più volte nelle ultime Instagram Stories della Cavaglià. Inoltre ha messo un nuovo indizio sui social. Giulia ha pubblicato un post con scritto: "Dicono son pazzo, ma pazzo di te". In poco tempo il post ha fatto il giro del web ed ha catturato l'attenzione di fan e curiosi.