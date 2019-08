Dopo mesi dalle registrazioni di Temptation Island, Massimo e Ilaria si sono incontrati a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi, e hanno avuto uno scontro in studio.

Ilaria e Massimo da Maria De Filippi

Nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi, Massimo ha raccontato di aver trascorso le sue vacanze estive da single in Sardegna, accompagnato da Arcangelo, Vittorio e alcune single del programma di Bisciglia.

Tra questi era presente anche Elena, la tentatrice con cui pareva esserci molto feeling all'interno del programma e con cui aveva trascorso il weekend da sogno. A conquistare il cuore di Massimo, però, non è stata la sua tentatrice, ma Sonia Onelli. La ragazza è balzata sulle pagine dei giornali di cronaca poco tempo fa, a causa di uno spiacevole episodio di stalking da parte del figlio di un noto proprietario di un ristorante romano.

Nello studio di Uomini e Donne, il ragazzo ha parlato della sua nuova storia e ha discusso con Ilaria. La sua ex, che si era legata a Javier durante Temptation, ha rivelato che tra i due non è successo niente. Dopo l'ultimo falò ha voluto rivedere Massimo, ma quando si è accorta che il ragazzo non era per niente cambiato ha lasciato perdere tutto. I due si sono confrontati liberamente, anche perché Javier ha deciso di non intervenire nella discussione. Quando la coppia aveva deciso di andare a Temptation Island aveva già dei problemi: lui si sentiva oppresso e lei lo vedeva troppo immaturo.

Lo sfogo sui social subito dopo la registrazione della puntata

Alla fine della registrazione della puntata di Uomini e donne, Ilaria si è sfogata sul suo profilo di Istagram, pubblicando una frase che riguarda la sincerità e la menzogna, probabilmente rivolta al suo ex fidanzato. Javier intanto è salito sul trono di Uomini e donne alla ricerca della sua anima gemella. Lo sportivo si è seduto accanto ad Alessandro Zarino, il tentatore che al villaggio aveva conquistato il cuore di Jessica Battistello.

Con molta probabilità la ragazza è tornata con Andrea, secondo quanto si vocifera.

L'altro tronista sarà Giulio Raselli, uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Giulio era arrivato alla puntata della scelta corteggiando Giulia Cavaglià, ma la ragazza lo aveva scartato. Dopo questa delusione, Raselli è entrato a Temptation Island come tentatore single e ha conquistato il cuore di Sabrina.

Verso la fine del loro percorso, però, quando la donna si è dichiarata a lui, le ha risposto di vederla più come un'amica. Giulio adesso è pronto per affrontare una nuova relazione, si occupa della gioielleria di famiglia a Valenza e quest'anno sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.